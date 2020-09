Reapertura y escándalos en Panamá: inconsistencias, encubrimiento y expectativas

El excanciller, Jorge Eduardo Ritter, abrió el programa señalando como en la Unión Europea el comisario de Comercio se vio obligado a renunciar por participar en una cena en momentos que están prohibidas las reuniones.

"Contrasta con el desparpajo y el cinismo con que aquí funcionarios violan las normas de cuarentena que ellos mismos nos imponen a los demás", manifestó Ritter señalando el reciente encuentro de funcionarios en un restaurante de la Ciudad de Panamá.

"Así como nos piden que cumplamos con las medidas de restricciones de circulación y confinamiento y toque de queda, el gobierno también ejerza esa misma acción sobre sus funcionarios. Esperamos que eso se investigue y se concluya esta semana", comentó por su parte Jean Pierre Leignadier, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Ritter señaló que el calendario de reapertura económica no ha sido recibido con entusiasmo por muchos, quiénes cuestionan que es insuficiente o qué su implementación es demasiado dilatada.

Para muchos, significa además que oficialmente entran a las filas de desempleados. Algo por lo que no pasan los empleados públicos, cuya planilla se mantiene intacta con el dinero de todos los panameños.

Economía

Leignadier fue crítico de nuevas medidas que se busca exigir a las empresas como parte del proceso de reapertura. Recuerda que durante 5 meses ya las empresas se han estado preparando con las medidas discutidas con las autoridades y que nuevas imposiciones serían una limitante para los negocios.

El economista Felipe Argote advirtió que se está evidenciando una polarización de la riqueza en el país.

"Tenemos un sector de la población que está recibiendo todo su salario estando en sus casas, que es la burocracia estatal. Hay gente que está trabajando duro en el sector salud, pero también hay un sector recién nombrado, que no tiene grandes funciones y que sin embargo está recibiendo un salario que antes no tenía. Tienen tanto dinero que no tenían antes y tienen la necesidad de mostrarle a sus amigos su nuevo estatus económico. Mientras hay un sector que no recibe ni una tercera parte de una canasta básica", lamentó Argote.

Por otro lado, observa como dueños de medianas y pequeñas empresas están viendo desaparecer sus sueños y el trabajo de toda una vida, víctimas de la falta de planificación del Gobierno Nacional.

Sobre el presupuesto estatal, declaró que "están vendiendo humo". Explica que no tiene lógica considerando la caída en la economía nacional que el presupuesto del 2021 aumente.

"Siendo optimista, debió ser 10% menor, siendo realista debió ser 20% menor", opinó el economista.

Salud

El doctor David Villalobos, médico intensivista en la Caja de Seguro Social (CSS), habló sobre el desgaste del personal médico.

"Nos hemos ido desgastando. No solo los médicos, sino la misma institución. Es muy difícil abrir una Unidad de Cuidados Intensivos solo con personal. Se necesitan muebles, enfermeras, insumos", afirmó.

Añadió que las líneas de abastecimiento han ido mermando porque hay una escasez de insumos a nivel global. Detalla que algunos precios se han multiplicado por 10, como el de las mascarillas.

Reconoce que Panamá no está preparada para el repunte en los casos que probablemente se avecine con la reapertura.

"Para mí, la mayor inversión debe darse en las medidas preventivas, en la captación de datos, en ir a la calle a buscar los pacientes. Apostar a que vamos a fracasar y vamos a tener una cantidad exuberante de pacientes en el hospital y en Intensivos no creo que sea la mejor opción", enfatizó Villalobos.

Trabajo

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, se pronunció sobre las presuntas violaciones de la cuarentena por parte de funcionarios.

"Independientemente de ser servidores públicos, o no, debemos acatar las normas establecidas por su salud. Confío en que se van a realizar las investigaciones correspondientes", aseguró Zapata.

Sobre las proyecciones del aumento del desempleo, Zapata apuntó a la aprobación de la Ley 157 del 3 de agosto, que considera está dirigida a generar ingresos, evitar abusos laborales y garantizar la estabilidad de las empresas.

Destacó que ya varias personas han vuelto a sus trabajos.

"Hemos estado dando seguimiento a la reactivación de los contratos. Podemos decir que tenemos 44 mil contratos reactivados", precisó la ministra.

Conclusión

Los expertos fueron críticos del creciente gasto en la planilla estatal y coincidieron en la importancia de una aplicación consistente de las normas para que los servidores públicos deban asumir la responsabilidad de sus actos igual que el resto de la ciudadanía.

Resaltan que no solo se trata de que funcionarios rompan las reglas y que haya un encubrimiento institucional, sino que además el gobierno pierde su autoridad moral cuando no predica con el ejemplo.