Recuperar la confianza de la ciudadanía, principal reto de la Asamblea Nacional

Comisiones

Uno de los temas principales fue la conformación de las comisiones legislativas, ya que sin ellas no se puede iniciar la discusión de los más de 20 anteproyectos de ley que hasta el momento se han presentado en el pleno de la Asamblea.

Se espera que las comisiones se instalen y puedan iniciar labores la próxima semana, lo cual, según el excanciller Jorge Eduardo Ritter “sería casi que un récord”.

Los diputados Alaín Cedeño, de Cambio Democrático, y Raúl Fernández, de la bancada por libre potulación, aseguraron que sus bancadas ya han decidido la distribución de sus miembros en las distintas comisiones.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD), sin embargo, ha decidido realizar una votación para definir los miembros de las comisiones más cotizadas en las cuales no se llegó a un consenso entre copartidarios, según explicó el diputado y jefe de la bancada del PRD, Ricardo Torres.

Presupuesto

La más peleada ha sido la Comisión de Presupuesto, que, a diferencia de las demás comisiones, cuenta con 15 miembros. Debido a la distribución de las bancadas, el PRD tiene derecho a 7 de estos puestos.

El analista político y exsubsecretario de la Asamblea, Edwin Cabrera, se mostró sorprendido de que sea el PRD el que no ha logrado definir la distribución de sus miembros, ya que con sus 35 diputados, lo podrían haber dividido de manera democrática y que cada uno formara parte de la Comisión de Presupuesto por un año.

Cabrera sostuvo que el problema son los “diputados que quieren eternizarse en la Comisión de Presupuesto” y que todo el debate se centra en esta comisión porque sus miembros “tienen derecho a más contratos”.

El diputado Cedeño de CD aseguró no haber tenido preferencia por una comisión en particular, aunque sí estableció que su petición para los demás diputados es que “si aceptas y peleas por una comisión, participa, no faltes y trabaja”.

Nueva cara

Los panelistas coincidieron en que uno de los mayores retos de la nueva Asamblea será recuperar la confianza de la ciudadanía.

“La Asamblea tiene que quebrarle la columna vertebral al tema clientelar,” afirmó el expresidente de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Rubén Castillo. “No se puede tener una Asamblea que funcione en base al clientelismo. Eso debe ser repudiado”.

Un punto importante será el manejo que se le dará a las planillas en la Asamblea, tema que causó revuelo por su mal uso en el periodo pasado. Por el momento se desconoce cuál será la política de la nueva administración al respecto.

Según Cabrera, “La razón de ser de los contratos existe. El diputado tiene que contratar personas especialistas en algunos temas”.

Sin embargo, también aclaró que “son necesarios para asesores, no para promotores deportivos, promotores comunitarios, ni siquiera para los activistas de las campañas porque eso no es problema de los contribuyentes”.

Cambios al reglamento

Un reto crucial que la nueva Asamblea tiene por delante es la decisión de qué hacer con el reglamento interno. Rubén Castillo apoyó la idea de una reforma, en especial la revisión de “los beneficios que reciben porque hay algunos que no son necesarios”.

Este tema sí encontró resistencia por parte del diputado Torres, quien afirmó que sí es necesario contar con los vehículos exonerados, ya que algunos circuitos, como el suyo, son de difícil acceso y deben poder adquirir transporte adecuado.

“Los diputados y los circuitos son diferentes,” alegó Torres. “Cuando en la ciudad llueve llamas un Uber, pero en mi comunidad cuando llueve hay que esperar que el río baje para cruzar”.

Un cambio importante que Castillo asegura debe implementarse es el voto electrónico en reemplazo del golpe de curul.

“El aporreo a las mesas es aporrear la democracia porque no le da transparencia a la gestión que realiza un diputado”, sostuvo.

Fiscalización

Otro punto importante de consenso en la mesa fue la necesidad de que la Asamblea cumpla con su rol fiscalizador, en particular considerando que el partido de gobierno es también el partido con mayoría en la Asamblea.

El diputado Torres aseguró que esto no sería un impedimento para que cumplan con su labor.

“Nosotros no podemos aprobar un proyecto de ley que venga del Ejecutivo sin discutirlo porque a lo mejor afecte a la población o el diputado no lo lee y solo aporrea la mesa,” explicó Torres. “Hemos decidido que todo lo que venga del Ejecutivo será discutido”.

Por su parte, los diputados Fernández y Cedeño sostuvieron que los proyectos que vengan del Ejecutivos serán tomados seriamente en consideración y que, de considerar que son beneficiosos para el país, los apoyarían.