Tráfico de influencias en el Minsa, vacunación obligatoria y Afganistán: reflexiones de una semana crispada

Para el diputado Gabriel Silva, el escándalo de la empresa que constituyeron los directivos del Ministerio de Salud Leonardo Labrador y Ana Lorena Chang para hacer hisopados obligatorios en Taboga revela una crisis de liderazgo y transparencia en el Ejecutivo.

“Que sí puede haber un evidente tráfico de influencia. Es una situación lastimosa, vemos que el Órgano Ejecutivo se aprovecha de la vulnerabilidad de los ciudadanos. El ministro (de Salud) debe tener más carácter, si predica lo que dice en las entrevistas, debe destituir a los funcionarios, punto final”, sostuvo Silva en el programa Radar.

El tema también fue abordado por el infectólogo Javier Nieto.

“Ha habido declaraciones por parte de funcionarios un tanto cantinflescas, de mucho cinismo, de mucha ineptitud, como decir que la autoridad sanitaria no estaba al tanto”, Javier Nieto

Sobre la posibilidad de vacunación obligatoria para funcionarios, los abogados Rodrigo Noriega y Adolfo Linares enfrentaron sus argumentos.

“Eso atenta contra la integridad personal, es un atentado contra su libertad (de los funcionarios) y al derecho que tiene reconocido internacionalmente y localmente de decidir todo lo que tenga que ver con su integridad personal, con su cuerpo”, aseguró Linares.

Pero Noriega cree que sí cabe la obligación de vacunarse.

“Si el servicio público no funciona se paraliza el cumplimiento de los derechos y obligaciones del estado y por supuesto nuestros derechos como ciudadanos. La vacunación sí es obligatoria, lo que el presidente (Laurentino Cortizo) quizá no pensó correctamente es que la sanción no puede ser la licencia con sueldo”, argumentó.

Y en el radar internacional: Afganistán. El periodista Harris Whitbeck, que cubrió la invasión de EE.UU. a ese país en 2001, se refirió al modelo político afgano 20 años después.

“Afganistán es una sociedad tribal, que ha sido tribal durante generaciones. Yo no estoy seguro que todas las sociedades en este mundo tan diverso están diseñadas para ser sometidas a un sistema gobierno. Quizá hay sociedades que funcionan de otra manera, no digo que sea bueno o malo, pero yo dudo a veces de este afán por imponer un sistema occidental tradicional en culturas donde eso no funciona”, explicó Whitbeck.