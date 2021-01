Vacunas atrasadas, cambios en la Fuerza Pública, corrupción y crisis económica en el Radar

Vacunas retrasadas, selectividad en cumplimiento de normas sanitarias, crisis económica y corrupción. Así vivió Panamá el primer mes del 2021.

Este domingo 31, expertos de Radar analizaron la situación actual de un país que no es lo suficientemente rico para comprar todas las vacunas a tiempo, ni lo suficientemente pobre para que le den prioridad organismos internacionales.

"La corrupción, ayudada por la ineptitud, ha cubierto con una sombra de dudas las últimas decisiones gubernamentales", manifestó el excanciller, Jorge Eduardo Ritter.

Se refirió específicamente a cómo se anunció primero que se guardarían vacunas para la segunda aplicación, y luego se decidió usarlas todas. Asimismo, la Autoridad de los Servicios Públicos reculó en cuestión de horas su decisión de suspender el suministro eléctrico a morosos.

"¿Vivimos en el reino de la improvisación? ¿Las instituciones no están alineadas? Tanto zigzagueo, en temas tan importantes, hace perder la confianza y la credibilidad necesaria en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo", lamentó Ritter.

Vacunas

La farmaceútica Pfizer ha señalado que se puede posponer hasta 42 días la aplicación de la segunda dosis de la vacuna. Esto podría dar un poco más de tiempo para que los países consigan las dosis necesarias y puedan priorizar la cobertura con la primera dosis. Sin embargo, no hay garantías de cuándo llegarán las siguientes dosis, por lo que los gobiernos enfrentan la difícil de decisión de utilizar todas sus vacunas rápidamente, o guardar para asegurar que haya suficientes para la segunda dosis.

Para Gerardo Alfaro, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Panamá, la prioridad debe ser salvar vidas. Señala que en Panamá hay más de 10 mil trabajadores de la salud contagiados por COVID-19 y que ya se han registrado 60 muertes.

"Estamos en un momento muy crítico, donde lo ideal se hace a un lado. Esta es una guerra contra el reloj, el objetivo central es reducir muertes. Nuestra recomendación es poder aprovechar ese espacio de 42 días para una segunda dosis para poder llegarle al 100% de personas que por su trabajo están con altísimo riesgo de contagio y así salvar vidas", declaró Alfaro.

Apuntó que la vacuna no protege de contagios, sino que garantiza que de contagiarse, las manifestaciones no serían tan graves y la persona probablemente no muerta. También destacó que la primera dosis brinda al menos un 65% de protección.

Sobre el mecanismo COVAX, Alfaro señala que Pfizer ha puesto 10 millones de vacunas a disposición. Durante la última semana se abrió el primer concurso para un millón de dosis. Panamá no entró porque no había cumplido todos los requisitos, específicamente no había publicado su plan de vacunación (hasta esta semana). El experto prevé que Panamá pueda conseguir unas 13 mil dosis para la segunda aplicación de la vacuna en un futuro.

Salud mental

Una reciente encuesta de Dichter & Neira midió los efectos mentales del confinamiento en la población.

El 73% de los encuestados declararon que han enfrentado dificultados por el confinamiento. Esto afecta especialmente a las familias de bajos ingresos, quiénes tienen domicilios más reducidos.

La psiquiatra Susana De León advirtió que la pandemia ha tenido efectos muy severos en la salud mental de la población.

"Llevamos meses pendientes de número de casos, número de muertes, disponibilidad de camas en Cuidados Intensivos... La aprehensión ha causado agotamiento en la población. Y se ha comprobado que el estrés crónico aumenta las probabilidades de enfermedades de salud mental", explicó De León.

Apuntó que se han detectado casos de deterioro cognitivo temprano en adultos mayores y pacientes post COVID. También advirtió especialmente que se debe prestar atención a jóvenes y adultos de la tercera edad, qué son los grupos de mayor riesgo al suicidio.

Seguridad

Un nuevo proyecto de ley que unificaría las instituciones de la Fuerza Pública ha generado críticas ante el temor de una posible militarización.

Severino Mejía, asesor del Gobierno Nacional en materia de seguridad, aseguró que no es el caso.

"No se tiene previsto militarizar al país. Lo que se pretende es crear un proyecto de ley que sea un marco único de los servicios policiales. El Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval y la Policía Nacional son componentes de la Fuerza Pública. Se busca estandarizar los procesos institucionales que permitan la armonización, la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión", declaró Mejía,

Comentó que la iniciativa también es una respuesta a irregularidades que se detectaron dentro de la Fuerza Pública, específicamente en ascensos y aumentos salariales.

Mejía cuestiona que hubo muchos que "entraron por la ventana", subiendo múltiples escalones jerárquicos por encima de otros que llevaban más años de experiencia y méritos. Opina que se pudo haber tratado de "asegurar lealtades" por parte de administraciones anteriores.

Impacto económico

Domingo De Obaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines, se pronunció sobre el impacto de la pandemia en el sector.

"Al inicio de la pandemia había 6,000 restaurantes, ahora hay 4,000. Hemos perdido casi 20,000 trabajadores. Solo en nuestra asociación, teníamos 20,000 colaboradores, hoy tenemos solo 15,000 trabajadores, de los cuáles 5,000 están trabajando y 10,000 con contrato suspendido", señaló De Obaldía.

La Asociación emitió un comunicado en el que denunció competencia desleal y juega vivo por parte de algunos restaurantes que continúan violando normas sanitarias.

"A diario estamos viendo que las autoridades encuentran restaurantes abriendo al público y esto no debe pasar. Por ello, a todos los demás nos descalifican y dicen que son los restaurantes que están incumpliendo con las normas", dijo De Obaldía. "Pedimos que los sancionen y que digan los nombres, los clientes tienen derecho a saber".

Transparencia

Panamá cayó 10 puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción durante el último año, ubicándose en el puesto 111 de 180 países alrededor del mundo.

Con un puntaje de 35/100, esto coloca al país por debajo de la media mundial y de las Américas.

También recibió un bajo puntaje en materia de salud pública y manejo de la pandemia. Olga De Obaldía, de Transparencia Internacional Capítulo de Panamá, señaló que mientras otros países destinan alrededor del 7% de su PIB a Salud Pública, Panamá invierte entre 3% y 3.5%.

"Los números muestran una tendencia a la baja sobre las estructuras para mejorar la transparencia", comentó De Obaldía. "Esto calza perfectamente con lo que dice Domingo, muestra un Estado incapaz de hacer cumplir las normas", concluyó.

Los expertos coinciden en la necesidad de más transparencia, y señalan que las autoridades no pueden ignorar los efectos económicos, sociales y mentales que tiene el confinamiento. La aparente desconexión entre las autoridades que no viven muchas de estas privaciones y el resto de la población podría ser uno de los factores claves tras la toma de decisiones que generan el enojo y descontento de los panameños.