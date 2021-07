Crisis, inseguridad y riqueza mal aprovechada este domingo en Radar

Por Camila Adames



Varios temas de actualidad fueron abordados este domingo en el programa Radar. Entre ellos el poder y las recientes protestas, la creciente inseguridad, claves para salir de la crisis y la riqueza mal aprovechada.

De poderes, propuestas y protestas

La exlegisladora Teresita Yániz de Arias aseguró no estar sorprendida de las fricciones entre el Ejecutivo y la Asamblea, a pesar de contar con una mayoría legislativa. Sin embargo, indicó que le inquieta que no se haya corregido el problema a estas alturas.

Particularmente, dijo no entender de dónde proviene todo el poder que se le ha otorgado al vicepresidente José Gabriel Carrizo, particularmente después de las amplias denuncias y críticas que han rodeado su gestión. Aseguró nunca haber conocido a un vicepresidente con tal nivel de influencia.

Sobre la propuesta legislativa de castración química para los agresores sexuales, la exlegisladora explicó que esta medida no contribuiría a la protección de futuras víctimas, ya que hay muchas maneras de cometer violaciones que no implican el uso del órgano sexual masculino. Agregó que en muchos casos, la violación no tiene su raíz en el deseo sexual o libido, sino que es un asunto de control y poder sobre la víctima, por lo que una castración química no valdría la pena.

Con respecto a la crisis en Cuba, Yániz de Arias aseguró que no ha visto algo similar en 62 años y que Cuba no volverá a ser la misma después del 11 de julio. Destacó la precaria situación económica de la isla, exacerbada por la pérdida del turismo en medio de la pandemia y por la suspensión de remesas desde Estados Unidos, medida que considera cruel e innecesaria con la población cubana, quien sufre sus consecuencias.

La clave para salir de la crisis

La reconocida médica investigadora Marta Illueca destacó la importancia de combatir los mitos alrededor de la vacunación. Por ejemplo, negó que las vacunas aprobadas contra la Covid-19 contengan tejidos humanos provenientes de abortos e indicó que las principales figuras del catolicismo, como el Papa Francisco, se inocularon sin problema.

La Dra. Illueca sostuvo que la mejor manera de eliminar las medidas restrictivas es abrir la vacunación a la población general sin trabas, de manera que todo el que quiera vacunarse tenga una dosis disponible de manera expedita, sencilla y práctica.

Aseguró que hay que tenerle miedo a la enfermedad y no a la vacuna, ya que incluso en personas con enfermedad leve se han descubierto efectos crónicos a largo plazo, que son miles de veces más probables que cualquier posible efecto secundario de la vacuna.

Lamentó que ahora en Panamá hay “nuevos vulnerables” a la Covid-19, que es la población productiva de 20 a 50 años, quienes son ahora los que enferman y mueren, muchos de ellos pensando que no hace falta vacunarse, pero que enfrentan severas consecuencias al no protegerse.

Una creciente inseguridad

El subcomisionado retirado Carlos Icaza sostuvo que la Policía le está dedicando más tiempo del necesario a asuntos relacionados con la cuarentena sanitaria, aunque recalcó que es una tendencia desde hace varios gobiernos el atribuirle a la Policía funciones del MIDES, MEDUCA e incluso MINSA, convirtiéndola en un superministerio.

Explicó que es importante seguir con las operaciones de incautaciones de drogas, las cuales también le aseguran a Panamá equipo y ayuda del gobierno de Estados Unidos, pero indicó que sí se necesita una reestructuración o reingeniería de la institución para asegurar también la protección de la población en las calles.

Con respecto a la alerta naranja anunciada esta semana por parte de Estados Unidos, advirtiendo a sus nacionales no viajar a Panamá por la situación de la pandemia y la inseguridad, Icaza aseguró que ese nivel de alarma no corresponde a la realidad en Panamá, ya que, asegura, no estamos viviendo situaciones de criminalidad que sí se ven en países vecinos.

Una riqueza mal aprovechada

La exvicealcadesa y ambientalista Raisa Banfield considera que Panamá no ha sabido sacarle provecho a su riqueza natural y que, en vez, “se empeñó en un contrato ley que ya sabemos es inconstitucional y que parece que fue redactado por la empresa minera porque los beneficios son para la empresa y las pérdidas para el país.”

Criticó que el ministro de Comercio e Industrias haya descartado basar las negociaciones en el Código Minero, ya que considera que esto implica diseñarle una camisa a la medida a la empresa en vez de que haya reglas iguales para todos.

Banfield defendió que los argumentos ambientales son argumentos económicos, ya que otros países sí han sabido sacarle provecho a su biodiversidad sin que esto implique grandes inversiones relacionadas a minería, petróleo o industrias similares, y que los daños ambientales sí representan pérdidas económicas de millones de dólares que eventualmente el Estado debe pagar.