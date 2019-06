Los retos que deberá enfrentar la administración de Laurentino Cortizo

Primeras acciones

Entre las primeras acciones del nuevo gobierno, se espera la presentación de una nueva ley de contrataciones públicas y una que fomente las alianzas público-privadas.

El analista político Rafael Mezquita anunció que esperan presentar la nueva ley de contrataciones públicas durante el mes de julio y que esta será muy parecida a la presentada durante el gobierno de Martín Torrijos en 2007. Incluirá la eliminación de la banda que descalifica por licitar muy por debajo del precio de referencia y de algunos pasos como el paz y salvo.

Para el columnista y médico Daniel Pichel, “la clave tiene que ser que tomen ciertas medidas importantes o por lo menos dar los lineamientos en los primeros 100 días,” ya que “si esos primeros tres meses no se usan bien, generan una duda que se arrastra.”

Contra la burocracia

Uno los principales retos identificados por los panelistas es la necesidad de simplificar y modernizar el Estado para disminuir la burocracia.

Bloque 3: Transparencia y lucha contra la corrupción Bloque 3: Transparencia y lucha contra la corrupción

La presidenta de APEDE, Mercedes Eleta, afirmó que “la excesiva burocracia inhibe el desarrollo y la competitividad, más que la corrupción,” debido a que el exceso de trámites dificulta gestiones.

La eliminación de pasos, procesos y la “cultura del ponche y sello” también facilitará la recuperación económica, según el viceministro designado del Ministerio de Economía y Finanzas, David Saied, ya que “no puede ser que alguien quiere invertir hoy pero debe esperar un año y medio para que salgan los permisos.”

Además de simplificar procesos, el viceministro designado de la Presidencia, Juan Antonio Ducruet anunció la digitalización de muchos trámites y la creación de un nuevo módulo de transparencia, considerando que “el mejor combate a la corrupción es la prevención a través de la transparencia.”

Bloque 4: Cómo enfocar la gestión con responsabilidad Bloque 4: Cómo enfocar la gestión con responsabilidad

Excesos

Otro punto problemático que el gobierno entrante deberá enfrentar es la cultura de excesos en la gestión gubernamental.

Mezquita sostuvo que “jamás había visto tanta gente caminando por los pasillos de la Presidencia” como observó durante la transición.

“Hay un exceso de personal, hay un exceso de gasto innecesario,” afirmó Mezquita. “Cuando uno se da cuenta de lo que está pasando, que hay más de 800 carros alquilados, si esas señalas alarman, no quiero imaginarme cuando uno comienza a mirar bien.”

Destacaron que para que esto mejore, se debe cambiar la manera en la que toman decisiones.

“Cuando uno suma la lista de las personas acomodando amigos, promesas que uno ha visto en varios quinquenios, burocracia que crece, con que hay 800 carros alquilados, seguimos teniendo el grave problema de la política tradicional metida en el sistema,” aseguró el Dr. Pichel.

El médico abogó por las alianzas público-privadas como posible solución eficiente a los problemas, ya que en la empresa privada “saben que se extinguen si no lo hacen bien.”

Bloque 5: Los ojos estarán puestos en el Ejecutivo Bloque 5: Los ojos estarán puestos en el Ejecutivo

Finanzas complicadas

A estas preocupaciones se le suma la incertidumbre sobre el estado real de las finanzas públicas.

Saied destacó que “actualmente al MEF le es imposible saber cuantas cuentas tiene porque no puede regisrtar las cuentas que no tengan presupuesto,” por lo que “han ido llegando cuentas por todos lados y sumando y sumando pero todavía no sabemos el límite final.”

También ennumeró una serie de cifras no muy alentadoras, como un “déficit o hueco fue de 1,135 millones de dólares” causado por la disminución de los ingresos y aumento en los gastos, que el primer trimestre de 2019 ha sido el de menor crecimiento de la década, y el aumento de la deuda, incluso para pagar la planilla.

Sin embargo, aseguró que “el Dr. Alexander ya pasó por esto” y que ya “hay una cantidad de inversionistas que nos han dicho que están listos para invertir si hacemos las cosas bien y si eliminamos burocracia.”

Un trabajo de todos

Además de las tareas y difíciles decisiones que le esperan al nuevo gobierno, otro factor a enfrentar será el costo social y político que varias de sus iniciativas estas tendrán.

Mercedes Eleta sostuvo que “tenemos que hacer muchas cosas que le va a doler a mucha gente, y cuando se haga lo que se tiene que hacer, medio mundo va a salir a la calle,” citando varios ejemplos como la disminución de la planilla y las reformas a la Caja de Seguro Social.

Por el lado político, aseguraron que el hecho de que el partido gobernante tenga una mayoría en la Asamblea, esto no implica necesariamente que todo lo que propongan será aprobado fácilmente por toda la bancada, por lo que podría ser un punto de conflicto para el gobierno.

El gobierno entrante tomará posesión el lunes 1 de julio y tendrá su primer gabinete en Divisa el miércoles 3 de julio.