Los Varelaleaks y el estado actual del sistema de justicia en Radar

Una extensión de los "Martinellileaks"

José Chen Barría, ex contralor de la República señaló que los llamados Varelaleaks, son una extensión de los casos de filtración de información por los que se juzgo a Ricardo Martinelli y que estos dejan en evidencia la calidad de la clase política panameña. A partir de estas filtraciones, Barría también resaltó la falta de conocimiento que el público tiene sobre los "acuerdos de pena" a los que muchas de las compañías acusadas de corrupción han llegado y puso en duda sobre quién recae la responsabilidad de invalidar los mismos.

Bloque 2: Implicaciones de los 'Varelaleaks'

La omisión de información debería anular acuerdos previos

Carlos Barsallo, Presidente de la Junta Directiva de Transparencia Internacional, se refirió a la situación actual como el momento de pasar a la acción, ir a los tribunales y señalar cómo en los acuerdos alcanzados las partes involucradas omitieron detalles, razón por la cual se debería invalidar lo acordado. Barsallo también explicó como una sentencia española en un caso similar presenta una solución a la posibilidad de utilizar las filtraciones de comunicaciones en corte.

Bloque 3: Retos en materia de institucionalidad

El gobierno tiene la oportunidad de corregir la aparente crisis que afecta a la justicia

Rafael Mezquita, en representación del gobierno actual, recordó que existe un compromiso de campaña de enfrentar esta situación de manera distinta, y explicó cómo se lleva el proceso actual de selección de los nuevos magistrados y sus suplentes. Mezquita también resaltó que una vez se escojan la actuación de estos funcionarios será independiente y hablará por si sola.

Bloque 4: Expectativa por nombramiento de magistrados y procurador

En la mesa de esta semana nos acompañó Patricio Candanedo, ex Fiscal del Ministerio Público; Rafael Mezquita, vocero del Gobierno; José Chen Barría, ex Contralor General; Carlos Barsallo, Presidente de la Junta Directiva de Transparencia Internacional; y José Antonio Domínguez, ex Diputado.