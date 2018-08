La justicia panameña enfrenta cuestionamientos en medio del complicado clima político

Selectividad, lentitud o inexistente, son algunos de los calificativos más comunes con los que la población suele referirse al tema.

Según el analista y excanciller Jorge Eduardo Ritter, hay un creciente interés en la población por los temas relacionados a la justicia, que asegura es legítimo y tiene que ver con la gran cantidad de casos judiciales que se han producido últimamente, de los cuales muchos se mantienen en el limbo procesal.

Destacó que es bueno de que exista interés, pero a la vez ese fenómeno entraña el peligro de que cada quien prejuzgue los casos y al momento de los resultados en los procesos, si no coinciden con las conclusiones previas, entonces se percibe que hay selectividad.

La diputada independiente Ana Matilde Gómez partió por decir que es muy difícil que se logre complacer las expectativas ciudadanas con las realidades procesales y esa conciliación sería el resultado de un proceso cultural muy profundo.

También planteó que justicia no es igual a cárcel, es decir que el hecho de que una persona no esté en la cárcel no quiere decir que no vaya a enfrentar la justicia.

De parte de los operadores de justicia está el deber de tratar casos similares, aplicando iguales medidas cautelares, considera.

Sin embargo, se han visto medidas cautelares que son aplicadas de una manera en una instancia, e inmediatamente se apela y en ese proceso se cambia. Así hay cosas que pasan en Panamá, que no suceden en otros lugares, asegura la diputada Gómez.

Considera que una medida cautelar debe ser "excepcional, temporal y racional".

Magaly Castillo, abogada y presidenta de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, recalcó que los casos judiciales siempre generarán reacciones y se debe tener en cuenta que en tiempos de redes sociales hay mucha desinformación.

Pidió a los ciudadanos ser conscientes de que en las redes sociales hay personas que están dedicadas a desinformar, “probablemente, respondiendo a intereses políticos”, por lo que se debe tener cuidado con las cosas que se repiten.

Agregó que igualmente se debe tener cuidado de enviar el mensaje de tomar la justicia por las propias manos.

Recomiendó que se debe hacer una evaluación, ver dónde están las fallas y para ello se requiere de liderazgo institucional en el sistema de justicia.

Por su parte, el abogado Carlos Barsallo, reconoció que la igualdad es algo por lo que todas las personas deben luchar, sin embargo, recuerdó que la herencia que tiene Panamá está relacionada a una cultura de fueros y privilegios.

Dijo que se tiene que hacer un análisis de si el hecho de que exista una lista de aforados está funcionando realmente y da los resultados que se esperan o no.

El exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Arauz, expresó que hay falta de voluntad política para hacer cambios en la estructura de la justicia.

Según el abogado, todo el engranaje de la administración de justicia, requeriría un compromiso para que el próximo presidente contemple la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia para que se puedan dar las reformas que se necesitan.

Caso Martinelli

Sobre el caso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli, por las escuchas ilegales, Ritter dijo que es imposible no prestarle atención por el dilatado proceso que se ha desarrollado y el tecnicismo en el que se encuentra.

Menciona que en cuanto a las prerrogativas funcionales, Panamá ha ido en retroceso, incluso en la manera en la que se afora a algunos funcionarios, porque basta con que alguien se postule y queda automáticamente con un fuero.

En ese sentido, hay miles en Panama que gozan de fuero electoral, afirmó.

Sobre el resarcimiento que debiera hacerse a las víctimas de las escuchas, los abogados aclararon que no es el Estado quien debe hacerse cargo, sino Martinelli.

Sobre las dilaciones, Ana Matilde Gómez aseguró que genera cierto grado de exaspero en la población porque se trata de un caso de muy alto perfil.

En cuanto a las vacaciones anunciadas por el magistrado fiscal Harry Díaz, la diputada Gómez dijo que si se va a tomar ese tiempo, entonces se debe aprovechar para hacer el reemplazo del magistrado Harry Díaz a quien ya se le venció su término.

A su juicio, cree que el magistrado fiscal debe terminar al menos la actual etapa.

Caso Odebrecht

La abogada Magaly Castillo aseguró que le ha perdido la pista al caso del entramado de corrupción cometido en Panamá por la constructora Norberto Odebrecht y cree que se espera la resolución de algún recurso.

Según Castillo, lo que ha pasado con el caso, lo que refleja es que el sistema de justicia en Panamá está realmente saturado y afirma que no confía en nada, está escéptica y no se dan luces al final del camino en los casos de corrupción.

Juan Carlos Arauz aseguró que el poder político tuvo la facultad de hacer transformaciones en materia de justicia, pero no se hicieron.

Ritter destacó que el caso Odebrecht en Panamá ha tenido una historia de dilaciones y de excusas, donde se creía que en diciembre del 2017 se iba a saber todo lo que había pasado en esa telaraña de corrupción.

Agregó que es uno de los casos donde los panameños sienten celeridad, pero a la vez, la ausencia de lista y de un conocimiento básico de quiénes fueron las personas involucradas, da pie para que haya mucha especulación de lo que pasó y de si se oculta algo. Lo mismo pasa con el caso Blue Apple.