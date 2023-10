Ministro de Ambiente pide 'celeridad' y deja en manos de la CSJ la ‘decisión jurídica’ del contrato minero

Ciudad de Panamá, Panamá/Sugerir a la Corte Suprema de Justicia que tenga celeridad en las decisiones, con respecto a las demandas que se han presentado contra el contrato minero, es una de las opciones que en este momento ha ofrecido el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, en una entrevista en vivo en el programa Radar de este domingo 29 de octubre.

Lo anterior, según el titular de Ambiente, porque “si una de las partes rompe el contrato tiene consecuencias catastróficas para algunas de las partes que la hace ilegalmente, porque los contratos tienen condiciones”.

“Estamos sugiriendo la celeridad en la Corte Suprema, ya que hay varias demandas de todo tipo, así que nosotros en estos momentos dejamos en manos de la corte Suprema la decisión jurídica y constitucional del caso”.

Defiende las medidas ambientales

Desde la aprobación del contrato minero por la Asamblea Nacional y la sanción de la Ley 406 por parte del Ejecutivo, el país enfrenta cierres y protestas para mostrar su rechazo.

El ministro reconoció que el tema ambiental es una de las principales objeciones de los manifestantes. en este sentido, sostuvo que el contrato ley que se aprobó en 1997, inmediatamente desde 2005 se aprobó un programa de desarrollo del proyecto minero y en 2009 comenzaron las primeras extracciones de oro con estudios de impacto ambiental en Petaquilla Gold.

Alegó que en 2007 iniciaron los primeros estudios de impacto ambiental de la mina de cobre y desde ese año hasta 2019 se aprobaron los 33 estudios de impacto ambiental de Minera Panamá y la construcción de la mina arrancó en 2012.

En tanto, dijo que eso llevó a deforestar 5,900 hectáreas. "Pero cada impacto tiene sus medidas de mitigación y compensación previstas en el estudio de impacto ambiental. Es decir al día de hoy, o mejor dicho, a mediados de 2019 ya 5,000 hectáreas estaban deforestadas, porque todo estaba construido".

El ministro indicó que la operación comenzó a procesar cobre en julio-agosto de 2019 y el gobierno actual comenzó en julio. "Que nos tocó al Ministerio de Ambiente, monitorear que se cumplieran los 33 estudios de impacto ambiental y en ese sentido, hoy día podemos decir, que las descargas de las aguas, tenemos los análisis de laboratorio en el Ministerio de Ambiente, y cualquier panameño puede verlo cumplen con las normas panameñas, esas aguas de descarga no están contaminando".

Defendió que la minería no es como hace 100 años y que se usa tecnología. "Por ejemplo, en Minera Panamá no se usa mercurio, cianuro, no se usan ninguno de esos químicos".