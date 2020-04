La hoja de ruta a una nueva normalidad, retos sanitarios y económicos

El excanciller, Jorge Eduardo Ritter, advirtió que no se debe hablar de un regreso a la normalidad, ya que nada en el mundo volverá a ser igual tras la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, el objetivo de reactivar el país sigue estando en la mente de los ciudadanos y el Gobierno Nacional. Miguel Mayo, exministro de Salud, detalló dos factores claves que deben ser tomados en cuenta.

El primero es el índice de reproducción efectiva (RT), que mide la cantidad de personas que un infectado puede contagiar. El segundo es el estado del sistema de salud, el cual debe tener las condiciones para soportar la eventualidad de un rebrote.

"La cooperación es importante", enfatizó Mayo. El exministro estimó que se debe esperar entre 14 a 21 días después que el RT sea menor a cero, y que el sistema de salud esté en buen estado, para empezar a levantar las restricciones. Recomienda que se haga de forma escalonada, por fases. "Algunos saldrán antes que otros", destacó.

Enfatizó que se deberá hacer un monitoreo constante y que en caso de un rebrote se podría volver a aplicar restricciones.

Distintas personas han cuestionado que Panamá tenga un número de muertos por COVID-19 más alto que otros países. Pero Mayo explicó el peligro de hacer comparaciones. Declaró que no será posible evaluar de forma objetiva la situación hasta el final de la pandemia.

"Estoy seguro que por la forma en que Panamá manejó esto, vamos a tener una cifra muy por debajo de otros países de América Latina", opinó Mayo.

Reactivación Económica

El Gobierno Nacional ha priorizado los recursos económicos en los temas de Salud, Seguridad y Alimentos, manifestó Saleh Asvat, miembro de la mesa económica del COVID-19, y secretario nacional de Asociación Público Privada.

"Los recursos del Estado son limitados. Tenemos que ser responsables", recordó Asvat.

Sobre la posibilidad de utilizar la cédula como tarjeta de débito, Asvat no quiso especular sobre una fecha de implementación, aunque resaltó que las pruebas hechas hasta el momento han sido positivas.

El Gobierno mantiene programas de apoyo social como Panamá Solidario, entregando bonos y bolsas de comida. Pero esto no es suficiente para muchas familias.

Charlotte Elton, economista, politóloga, socióloga y fundadora del Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA) saltó a la fama con un video viral denunciando precisamente que los bonos y bolsas ni siquiera llegan a cubrir la canasta básica familiar.

Elton afirmó que los bonos y bolsas no son gastos, sino una inversión.

"La gente tiene que salir de ese aislamiento, de esa incapacidad de generar ingresos, bien alimentados, tranquilos", declaró Elton.

Educación

La desigualdad en tiempos de pandemia se ve especialmente marcada en la educación.

El politólogo Harry Brown señaló que solo el 11% de los panameños tiene acceso a banda ancha, y que la telefonía celular no es suficiente para poder brindar la educación necesaria.

"Hay que cerrar la brecha digital con un enfoque en Derechos Humanos", declaró.

Julio Escobar, asesor presidencial sobre Educación, recalcó que alrededor del 30% de las personas tienen acceso a computadoras, yque este número no llega al 10% en las comarcas indígenas.

"El problema no es solamente los medios digitales, hay que atender a estudiantes que no tienen electricidad, que no tienen celulares", apuntó.

Escobar explicó que las escuelas serán una de las últimas áreas de la sociedad en regresar a la normalidad. Considera que se deberán enviar textos a lugares dónde se necesiten y utilizar el apoyo de medios como la televisión y la radio.

Aunque no todos tienen acceso al internet, Escobar señala que las plataformas virtuales deberán ser una parte importante de la estrategia en temas educativos.