Un nuevo procurador y la situación de violencia de género en el Radar

El excanciller y analista Jorge Eduardo Ritter recalcó que este nuevo Procurador tendrá varias investigaciones importantes que realizar durante su corto periodo, algunas que involucran actos realizados durante las administraciones anteriores.

Un nuevo procurador

Durante el programa se discutió el reciente nombramiento del nuevo procurador de la Nación, Eduardo Ulloa y el aparente agrado que recibió esta noticia. Al empezar con el análisis, la exdiputada, Teresita Yániz de Arias, reconoció la trayectoria de Ulloa, ya que el mismo viene del Ministerio Público, por lo que conoce su funcionamiento de primera mano, pero aclaró que el tipo de casos que tendrá que enfrentar no van a acabar de la noche a la mañana.

Bloque 2: Raíces de la violencia contra las mujeres

Por su parte, la excandidata independiente a la Presidencia, Ana Matilde Gómez, señaló que la condición o naturaleza del Ministerio Público es accidentada, ya que este organismo se dedica a buscar la verdad, y no todos entienden ese objetivo, ni mediática ni socialmente.

Gómez también señaló que debido a esta situación es necesario fortalecer dicha institución ya que, aunque no se esté de acuerdo con los resultados, siempre se podría confiar en que se cumplió con la ley y no con la voluntad de un individuo.

Sobre el tema, Olga de Obaldía recordó que el presidente Cortizo firmo el compromiso de transparencia en el cual se comprometía a realizar nombramientos, en las ramas de administración de justicia, que no estuvieran comprometidos al ejecutivo y que no presentaran un conflicto de interés. Pareciera que este nombramiento cumple con los requisitos, pero recordó que una persona sola no puede hacer el trabajo de una institución completa, por lo que hay que ver de quién se rodea.

La politóloga, Claire Nevache, opinó que el Presidente creo capital político y generó confianza con esta decisión, pero el conflicto prexistente se va a retomar cuando comience el próximo año y se reanuden las sesiones para reformar la constitución.

Bloque 3: Situación de la violencia contra las mujeres en Panamá

Violencia de género

Además, se discutió sobre los casos recientes de violencia de género y se habló sobre las estadísticas que alarman a la población.

En respuesta a aclaraciones sobre la terminología utilizada en el debate, Teresita Yániz de Arias señaló que, aunque estas distinciones pueden ser interesantes para el estudio , en la práctica crea un problema al causar una pérdida de dimensión sobre el problema en cuestión.

La exdiputada también relató como en realidad, al analizar los últimos 30 años de vida democrática, este tema solo se comenzó a atender y denunciar en 1990, cuando en la Asamblea Nacional se empiezan a derogar artículos del Código Civil que discriminaban a las mujeres y se empiezan a poner reclamos sobre la atención en las corregidurías, y que no fue hasta 1995, época en la que, para llevar un caso a la fiscalía, se necesitaba que la víctima de maltrato tuviera una incapacidad de más de 30 días. Desde ese momento hasta ahora los esfuerzos se han concentrado principalmente en generar campañas que despierten conciencia y enseñen que existen múltiples tipos de violencia.

Bloque 4: Análisis de los delitos contra las mujeres

Por su parte, Nevache señaló que los movimientos actuales son importantes ya que traen a la luz problemas que afectan a la sociedad y es necesario entender que culturalmente hemos revictimizado a aquellas que ya fueron víctimas, causando una inversión de la carga de la culpa.

Nevache también aclaró, que tanto las autoridades como la sociedad no están respondiendo de una forma adecuada.