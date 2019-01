La reforma constitucional de Varela que llega en medio de un turbulento clima político

Entre los temas principales estuvo la fuerte presencia de miembros del SPI en el Palacio Legislativo, el llamado a una posible quinta papeleta y los choques en los discursos del presidente Juan Carlos Varela y la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego.

Una Asamblea sitiada

Para la exlegisladora Teresita Yániz de Arias, este inédito acontecimiento no se justificaba, ya que en la coyuntura nacional actual no se están dando manifestaciones del nivel que sí han visto otros gobiernos. Además, afirmó que no es un evento aislado, ya que considera que desde el gobierno de Martín Torrijos se dado una remilitarización de la fuerza pública, y teme que se está “creando una casta que un día decida ‘por qué no mando yo".

El alcalde capitalino y candidato presidencial, José Isabel Blandón, opina que “lo que ocurrió no debió ocurrir,” aunque afirma que la respuesta de la Asamblea Nacional no fue lo suficientemente enérgica frente a las circunstancias. Además, propuso la necesidad de revisar el rol de los estamentos de seguridad, particularmente el Consejo de Seguridad, el SPI, el Senafront, ya que sostiene que estos exceden las funciones para las que fueron creadas.

La papeleta adicional

Sin duda el evento que marcó la jornada fue el sorpresivo anuncio del Presidente Varela de una posible papeleta adicional para consultar una futura reforma constitucional.

El Dr. Jorge Eduardo Ritter criticó la consulta realizada al Tribunal Electoral, ya que asegura que cualquier asesor legal, e incluso un estudiante de derecho, la podría haber contestado satisfactoriamente.

Otra crítica a la consulta provino del politólogo Harry Brown Araúz, quien sostiene que este tipo de consultas populares deben ser vinculantes.

Por su parte, el exfiscal electoral, Boris Barrios, lamentó que el Presidente no cumpliera con su promesa de convocar a la constituyente en los primeros dos años, decisión que, él sostiene, nos ha privado de un debate nacional y de la oportunidad de educar a la población sobre democracia y el modelo de nación que llevamos.

Para qué una Constituyente

Más allá del método, existen también discrepancias sobre lo que debería contener una nueva Constitución.

Según Brown, no existe un consenso, aún entre aquellos que apoyan la constituyente, ya que cada uno se imagina una nueva constitución distinta. Como ejemplo citó que, mientras que la Cámara de Comercio propone reformas relacionadas a disminuir la corrupción y fortalecer el Órgano Judicial, “la población cada vez que se le ha preguntado para qué quiere una nueva constitución, dice que tiene que ayudar a los pobres” y “los candidatos y líderes de opinión no hablan de eso”.

Por otro lado, Teresita Yániz de Arias considera que, más allá del entusiasmo que algunos sectores muestran por un cambio integral a la Constitución, hay que tener mucho cuidado, ya que, si se decide reformar todo el documento, podría poner en riesgo la permanencia de principios básicos como la libertad de expresión, la inviolabilidad del domicilio y los requisitos para la nacionalidad panameña.

En vez, asegura que los cambios necesarios son pocos, pero medulares, como la escogencia de los magistrados y la composición de la Asamblea.

El periodista Fernando Martínez advirtió que debido a los años de impunidad y del modelo actual no es prudente pensar que con cambiar la constitución automáticamente se solucionarán los problemas. Instó a la necesidad de un cambio en la cultura misma de la sociedad.

Actualmente el gabinete trabaja en un proyecto de ley solicitando la papeleta adicional y se espera que sea presentado a la Asamblea durante el mes de enero.