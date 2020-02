La situación real del coronavirus y la propuesta de traer profesionales extranjeros en Panamá

Coronavirus SARS Tipo 2, es el nuevo nombre que se ha designado al virus que mantiene a millones de personas alrededor del mundo preocupadas. La enfermedad que ocasiona ha sido oficialmente denominada CoviD-19 (abreviación de Coronavirus Disease 2019).

Se encuentra principalmente concentrado en la provincia de Hubei, dentro de la República Popular de China. La tasa de mortalidad es de 2% dentro de la provincia, de 0.5% en el resto de China, y de 0.2% en otros países, según estimaciones compartidas por el infectólogo, Xavier Sáez Llorens.

Bloque 2: Criterios a seguir por los país tras decretarse alerta de salud pública

“ Hay que rebajar el pánico, poner las cifras en perspectiva”, manifestó Sáez Llorens. Apuntó que las epidemias de influenza afectan hasta el 10% de la población de un país. El médico señaló que en Estados Unidos han fallecido 20 mil personas de influenza durante la actual temporada de invierno, pero que a estas cifras no se les da tanta atención como al coronavirus.

Para el médico, son más preocupante otras enfermedades que ya están presentes en Panamá, como el dengue, del cual se registraron unos 5 mil casos en 2019.

Gerardo Alfaro, representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), reconoce que hay “ alta posibilidad” que el virus llegue a Panamá debido al alto volumen de personas que circulan por el país proveniente de distintos lugares del mundo. Pero enfatizó que el Ministerio de Salud actuó rápidamente y ha intensificado los sistemas de vigilancia.

Bloque 3: Mitos y realidades del coronavirus

El Instituto Conmemorativo Gorgas tiene la capacidad de realizar las pruebas necesarias para identificar el virus en tres horas, afirmó su director, Juan Pascale.

Si se llega a detectar un caso, el Ministerio de Salud (Minsa) ya tiene protocolos establecidos para trasladar a la persona al Hospital San Miguel Arcángel (dónde ya hay una sala especialmente adecuada), u a otros hospitales alrededor del país de ser necesario. Así lo aseguró Nadja Porcell, directora general de Salud del Minsa.

Porcell declaró que por el momento no hay planes de interrumpir los Carnavales. “ Si en este momento no tenemos comprobada la circulación del virus, no hay ningún motivo, ninguna situación para que vayamos a interrumpir carnavales u otro tipo de actividad”, concluyó.

Jiang Wei, vocero de la Embajada de la República Popular de China en Panamá, aseguró que el país asiático se mantiene en constante comunicación con la OMS y ha sido transparente con las cifras relacionadas a la enfermedad.

Tras la muerte de Li Wenliang, un médico que había advertido sobre el virus en sus etapas iniciales y que luego falleció a causa del mismo, el gobierno chino ha sido cuestionado por presuntamente haber tratado de ocultar la gravedad de la enfermedad.

“ No hace falta escepticismo, ni reacciones exageradas o sospechas en estos momentos. Lo más importante es la solidaridad, la unidad y la confianza mutua para combatir el coronavirus que es el enemigo común de la humanidad”, destacó el vocero de la Embajada.

Bloque 4: ¿Cree usted que Panamá está preparado para hacerle frente a una amenaza de salud pública global como el Coronavirus de Wuhan?

Wei explicó, sin referirse específicamente al caso del doctor, que se han dado muchas informaciones falsas y que el gobierno chino se esfuerza en combatirlas informando a la población con precisión y compartiendo con organismos internacionales de forma transparente. Destacó que el número de personas que se han recuperado ya casi alcanza los 7 mil y que espera se llegue pronto al punto de inflexión de la enfermedad.

“ China está compartiendo la información, han sido muy abiertos, muy transparentes”, reconoció el representante de la OMS, Gerardo Alfaro.

Los expertos del panel consideraron que el virus probablemente se mantenga contenido en China si se siguen cumpliendo las recomendaciones de la OMS. Sin embargo, el virus no solo ha afectado la salud de las personas, también la economía mundial.

El profesor Eddie Tapiero describió el efecto en cadena que ha tenido el nuevo coronavirus en la economía mundial. El cierre de fábricas en China ha significado que componentes claves para la elaboración de productos escaseen. En el caso de las exportaciones, estas se han visto paralizadas por motivos sanitarios. Además, el sector del turismo se ha visto golpeado a causa de la suspensión masiva de vuelos. Tapiero resaltó que el turismo chino es vital para la economía de varios países.

El panorama no es completamente sombrío. Tapiero relató que, aunque las acciones de varias empresas cayeron en un inicio, ya están empezando a subir nuevamente mientras se reduce el miedo y se prevén alzas en las ganancias durante el 2do y 3er trimestre del año.

Profesionales extranjeros en Panamá

El debate sobre la posible apertura del mercado laboral panameño a profesionales de otros países ha generado polémica en la opinión pública. El detonante fue una declaración del presidente de la Cámara de Comercio señalando que sería beneficioso para Panamá abrir la puerta a profesionales extranjeros.

Bloque 5: Análisis a lo planteado por empresarios sobre la necesidad de traer talento extranjero a Panamá

“ No se entiende bien cuál es la propuesta de la Cámara de Comercio, hacen falta precisiones”, el abogado, Juan Manuel Castulovich. Apuntó que Panamá cuenta con un alto número de profesionales con licenciaturas, maestrías y doctorados para suplir las necesidades del mercado laboral con talento nacional.

Por otro lado, el emprendedor tecnológico, Felipe Echandi, citó cifras de la Unesco que detallan que entre la población panameña el 13.6% cuentan con licenciatura, 2.1% con maestría y 0.3% con doctorado, las cuáles son cifras inferiores a otros países de la región como República Dominicana y México.

Apuntó también a un reciente reporte de competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial. En este reporte, Panamá ocupa la posición 91 de 140 en “destreza de personas graduadas”, y 119 de 140 en “facilidad de encontrar personal capacitado”.

" Decir que no hay un problema de calidad educativa en Panamá es no ver la realidad francamente", lamentó Echandi. Opinó que la llegada de profesionales altamente capacitados elevaría el conocimiento de los panameños, y que el conocimiento productivo, el know how, se comparte a través de la migración.

Castulovich, por su parte, recomendó que se debe hacer un análisis detallado de las necesidades del mercado laboral, de los requisitos que se buscan y de la oferta de profesionales que hay en el país.

Ambos coincidieron en qué para trazar una estrategia, se requieren cifras y planteamientos específicos. En otras palabras, alejarse de generalidades.