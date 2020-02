En español se denomina ningufoneo, una conducta desagradable que consiste en ignorar a tu pareja o los que están a tu alrededor por concentrarte en la tecnología móvil, que puede ser un celular inteligente, una tableta o ipad, computadora u otros. Pero no se trata de una conducta nueva porque ya desde el año 2007 se usaba este término. ¿Cuántas relaciones terminaron destruidas por esta mala práctica?, no lo sé pero seguro hay su buen par de afectados.

¿Cómo puede afectarte?

Pues según artículos publicados en revistas científicas y medios de comunicación internacionales puede esconder un problema de adicción al celular que se denonina "nomofobia", además de problemas de concentración en otros asuntos, descuido de las rutinas diarias, aumento de la ansiedad, depresión y otros trastornos.

Nomofobia: Miedo irracional a permanecer sin el teléfono celular.

La tecnología de ahora con sus constantes notificaciones demanda cada vez más atención pero depende de cada ser humano definir qué es lo realmente prioritario, por ejemplo si estás almorzando o cenando con alguien es porque esa persona es importante, entonces no tiene sentido dejarla en un segundo plano para atender el celular. A mi juicio es una conducta que puede mejorar con un poco de fuerza de voluntad y si no tienen la disposición o interés en dejar a un lado los aparatos tecnológicos cuando están compartiendo entonces es mejor evitar reuniones o no tener pareja.

La tecnología es vital, gracias a ella podemos mantenernos conectados todo el tiempo, estar informados, hacer muchas transacciones diarias, en síntesis te facilita la vida en muchos sentidos pero no justifica la desatención de la familia, amigos o colegas con los que hay contacto físico. Ya lo saben pongan de su parte.

