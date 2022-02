Para dar amor a otro, primero hay que darse amor propio. Y aunque quererse uno mismo y darse cariño en el Día de San Valentín en Panamá te haga parecer que eres el extraño en una película donde el guion perfecto es salir, cenar, regalarse flores, darse besitos y ser románticos, la ocasión también debe ser un espacio para preguntarse: ¿Qué me merezco y qué debo darme para ser feliz?

Esta fecha clásica donde muchos aprovechan para regalar, expresar amor y cariño, disfrutar en pareja, también puede servir para celebrar la amistad y no sucumbir ante la presión emocional de no tener pareja y ser víctima de la sombra del "forever alone" que inunda las redes.

Existen múltiples alternativas para sobrevivir a este día que trae consigo un bombardeo de memes, derroche de amor en redes sociales y burlas de todo tipo, las más populares son aquellas dirigidas a las personas que no saben que se encuentran en triángulos amorosos.

Parece un tema tonto, pero hay quienes verdaderamente la pueden llegar a pasar muy mal, más aún si recientemente han terminado su relación de pareja.

Este artículo va dedicado a los solteros por elección, pero también a los solteros por decepción.

Para qué sufrir, si es más inteligente hacer lo que dicen los expertos en psicología como Sara Sasso, de la Clínica Transiciones, la felicidad o bienestar tiene que encontrarse en uno mismo, y es imperativo evitar aquellas relaciones que no son de amor, sino de apego y que tanto nos hacen sufrir.

Entonces, lo recomendable es hacer actividades que te causen plenitud, alegría, gusto y que no necesites de un tercero para poder disfrutar.

Este año yo elegí una opción sensacional, decidí hospedarme en un hotel en la ciudad de Panamá, donde iba a sentirme mimada, confortable y muy entretenida. Y vaya que el plan valió la pena, porque me sentí muy bien. Ya les cuento lo que encontré allí.

Elegí el Hotel JW Marriott, ubicado en Punta Pacífica, cuyo concepto de San Valentín es simplemente celebrar el amor, que no solo va dirigido a parejas sino también a los viajes, amor hacia los padres, los hermanos, los amigos, para eso Marriott Internacional tiene al menos 300 propiedades en el Caribe y Latinoamérica por lo que las opciones son variadas, esta vez yo preferí la de Panamá.

Mi noche empezó el 14 de febrero a las 8:00 p.m. cuando arribe al hotel, me esperaba una cena en el restaurante Masi, un lugar acogedor con una gran terraza, linda decoración y música en vivo. Por el paquete que adquirí de San Valentín me ofrecieron una cena de cuatro tiempos, más la habitación y desayuno.

Empezamos con un tartar de salmón, que tenía aguacate, crocante de shallots, gel de piña rostizada y papel de arroz. Estaba delicioso.

Después me sirvieron una ensalada de remolacha rostizada, mézclum de volcán, supremas de naranja, mango encurtido, queso de cabra y nueces caramelizadas acompañada de una vinagreta de frutos rojos. En español viene siendo como una ensalada de lechuga deliciosa. Me encantó el toque dulce.

En el tercer tiempo me dieron Capellettis, ossobuco de res, con hongos Portobelo, acelga de Terroir y jus de cocción. La traducción era una carne súper suave con una pasta rellena de hongos. Sí les confieso que con este platillo, como dirían los españoles "flipé".

Y para cerrar un postre cuyo nombre era Enamorado, que traía chocolate, frambuesa, lychees, eso viene siendo como un mousse con helado de sorbeto de fresa.

De tomar como no ingiero ningún tipo de licor, bebí varios cócteles de frutos rojos con maracuyá, muy refrescantes y para nada ácidos.

Al terminar subí a relajarme en una habitación ubicada en el piso 34, con vista panorámica al mar y con una brisa fresca que me envolvió de una paz. Antes de dormir me sumergí en la bañera para despedir el Día de San Valentín.

No importa si hubiese llegado con mil problemas en mi cabeza a este lugar o tal vez con el corazón roto en este día lleno de presiones, haber disfrutado de una cena, la atención y la comodidad de la habitación me puso de buen humor. Terminé cargada de energías y por supuesto con muchas ganas de volver.

Depende de cada uno darle la vuelta a las situaciones y sacar lo mejor de cada cosa, después de todo vinimos al mundo a ser felices.

Y tú ¿Cómo pasaste tu San Valentín? fue traumático, disfrutaste contigo mismo, tus amigos o tu familia?

Cuéntame tu experiencia estoy ansiosa de conocerla.