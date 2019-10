No solamente me parece injusto obligar a los clientes a gastar más dinero comprando sus chances y billetes sino que me parece una infamia poner a la gente a adivinar cómo juega el One Two.

Así es, antes nos quejábamos de la venta de los "casados", que es cuando el vendedor te obliga a comprar otros chances a cambio de venderte el número que deseas, si es alto o bajo. Pero ya ni te hacen la advertencia sino que te agregan a la compra el One Two que cuesta $0.25 centavos por pedacito. Ni siquiera te preguntan qué número de One Two quieres, sólo te lo dan y punto.

La pregunta es cómo juega el One Two, es complicado y difícil de ganar.

Cuánto dinero extra puede sumar un billetero que vende One Two casado con los chances y billetes, no lo sé pero creo que podría representar una buena ganancia.

Según un familiar de un vendedor de billetes, los dineros que acumulan a diario con este oficio no son suficientes para subsistir. Explicó que para ganarse $10.00 tienen que vender por lo menos $100.00 de chances y billetes.

Lo que dice la ley

El artículo trigésimo noveno, del Decreto 224 de julio de 1969, señala que los vendedores que distribuyan chances y billetes "casados" con rifas u otro método perderán sus libretas.

Esta práctica ilegal es observada en muchos lugares del país, pero notamos que aunque la Lotería Nacional aplica sanciones, los vendedores lo siguen haciendo. La justificación en algunos de los casos es que las comisiones que reciben de la entidad no son suficientes para subsistir.

Por supuesto, que no se puede generalizar, porque hay tableros en los que se pueden adquirir chances y billetes sin restricciones.

Aumento de comisiones

En la Asamblea Nacional hay dos proyectos de ley sobre aumento a las comisiones de los billeteros. Se plantea subirle de 10% a 15%.

No obstante, los billeteros quieren 20% de comisiones.

La pregunta que queda es si este incremento ayudará a disminuir la modalidad de vender chances "casados".

Sus comentarios son importantes, puede enviarlos a las cuentas de Twitter @Tvnnoticias @Marosemenatvn y al Instagram @Marosemenatvn @Rutinario16