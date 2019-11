Ahorrar, esa palabrita que llena de pesar y remordimientos a muchos, justo después de comprar cosas que no necesitamos. Por años ha sido un concepto que me ha preocupado, porque no lo voy a negar, me encantan las compras. Pero después de años de escarmiento y de leer varios libros, encontré la manera. En este artículo se las comporto.