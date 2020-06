Los animales necesitan de un tiempo de ejercicio diario para mantenerse en buen estado de salud, algunos disfrutan mucho los paseos al aire libre y aprovechan para hacer sus necesidades. Las autoridades siempre resaltan la importancia de recoger los desperdicios pero a veces el sistema no ayuda a que esto se cumpla.

En un vecindario repleto de edificios como este que pertenece a la Junta Comunal de Pueblo Nuevo, es común ver a los vecinos sacando a las mascotas, por lo que es frecuente encontrar heces por las pocas zonas verdes, lo que es realmente desagradable y molesto.

Paradójicamente hay letreros que dicen claramente que se deben recoger los desperdicios pero muchos no lo hacen.

Haciendo de abogado del diablo me puse a observar qué pudiera estar pasando y por un lado por supuesto que hay un grupo de irresponsables que simplemente no les importa dejar la comunidad minada de "popó" de perro pero también noté que no hay ningún basurero en la zona.

Mi "Puppy" y yo dimos dos vueltas al vecindario y me tocó cargar los desechos en la mano porque no ubiqué ningún cesto.

Considero que es muy contradictorio tener señalizaciones que te recuerdan que debes hacerte cargo de los desechos de los animales pero que no te den las herramientas para que se obedezca esta ordenanza.

No olvidemos que no sólo se trata de un acto de solidaridad para con tus vecinos sino una obligación estipulada en la ley de protección de animales domésticos.

¿Y a ustedes les ha pasado algo parecido? compartan sus comentarios a las cuentas @marosemenatvn en Twitter o @Rutinario16 en Instagram.