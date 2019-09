¿Quiénes corren más riegos?

Hay condiciones que hacen a una persona más propensa a suicidarse por ejemplo no tener acceso adecuado a los servicios de salud, el fácil acceso a los artículos peligrosos y principalmente la estigmatización que existe contra personas que buscan asistencia de salud mental o ingieren medicinas para las enfermedades mentales.

El aislamiento social, la violencia, guerras, discriminación, consumo nocivo de alcohol, pérdidas económicas graves, enfermedades mentales no tratadas y antecedentes familiares de suicidio, también son factores.

Señales de alerta

Has perdido la esperanza

No tienes interés por la vida

Tienes cambios frecuentes de humor

Has aumentado el consumo de alcohol o cigarrillo

Tienes conductas autodestructivas como usar drogas

Has pensado en hacerte daño

Lo que se puede hacer

El uso de plaguicidas, ahorcamientos, acceso a armas de fuego son los medios más usados para cometer suicidio.

Para los expertos de la OMS restringir el acceso a estos medios es una herramienta clave para prevenir los suicidios.

El Estado debería promover el acceso a la salud mental de todos los ciudadanos, garantizar la buena salud mental, combatir el consumo excesivo de alcohol y tratar de limitar el acceso a los medios que se utilizan para el suicidio.

El alto costo de la atención psiquiátrica

Los problemas de salud mental pueden afectar a cualquier persona, no importa quién, si tiene dinero o no, pero la atención de estas enfermedades si puede ser una verdadera pesadilla para quienes no cuentan con recursos.

Dependiendo de la gravedad del trastorno mental en ocasiones el paciente necesita ver semanalmente al psiquiatra cuya consulta puede costar en Panamá entre $100.00 y $150.00 dólares la primera vez y $80.00 las sesiones de seguimiento.

Si hacemos un cálculo por mes se tendría que invertir $320.00 en el servicio privado porque en el sistema de salud público las citas demoran meses.

Además de esto se suma el costo de los medicamentos, unas pastillas para la depresión pueden costar hasta $3.00 cada una, lo que al mes sería $90.00.

Es decir que en total una persona que requiera asistencia psiquiátrica constante ante una situación de crisis tendría que invertir por lo menos $410.00 mensuales, es obvio que no todos pueden costearlo.

Entonces a mi juicio sería una gran alternativa que el Estado mejorara la atención psiquiátrica de los usuarios de los servicios de salud pública, que no se limite sólo a casos graves sino que puedan proveer a la población de atención de salud mental frecuente y eficiente.

Además de eso evitar caer en estados extremos de agotamiento mental producto del estrés excesivo y como recomiendan los expertos hacer ejercicios físicos con regularidad.

Siempre es ideal asistir a un psicólogo o psiquiatra para una evaluación general anual, igual que se asiste a las revisiones con el médico de cabecera para verificar la química del cuerpo, la salud mental es igual de importante porque puede acabar con tu vida más rápido que un problema de presión arterial.

En otros países la atención mental es algo muy común y recomendado pero en Panamá yo considero que todavía existen muchos estigmas, discriminación, piensan que el que se atiende con psicólogo o psiquiatra está "loco" o es un "débil mental". Pero no señores, todos estamos expuestos a sufrir una enfermedad mental por desequilibrios en los neurotransmisores (están en el cerebro), que puede ser el origen de muchos trastornos mentales.

La buena noticia es que el suicidio se puede prevenir, por eso se estableció el 10 de septiembre como el día mundial de la prevención del suicidio.