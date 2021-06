WhatsApp se echa para atrás mientras recrudece la guerra entre Apple y Facebook

Si no has aceptado los cambios en las políticas de privacidad de WhatsApp no te preocupes. La amenaza de la red social ha quedado en nada, luego de que cientos de miles de usuarios se rebelaran y empezaran a usar otras aplicaciones de mensajería como Telegram o Signal, quienes han sido los más beneficiados en esta polémica lucha de poderes.

En el Centro de Ayuda de la app se ha indicado que no se aplicarán los castigos preparados para quienes no acepten las nuevas condiciones de uso. Es decir, "no se eliminará la cuenta de ningún usuario” ni se quitará el acceso a las funciones debido a esta actualización, que entró en vigencia el pasado 15 de mayo y que incluye cambios en las condiciones del servicio.

A menudo las aplicaciones piden a los usuarios actualizar sus condiciones de uso, sea cual sea el servicio que utilices. En este caso, ha sido la forma en que lo han intentado hacer, pues no solo son cambios en la protección, sino que WhatsApp dio un ultimátum a los usuarios, “ o aceptas o despídete de la aplicación”.

Esto fue como un balde de agua fría y, entre el éxodo hacia la competencia y el ruido que han hecho los cambios de política, WhatsApp ha ido cediendo y cediendo más hasta llegar al punto en el que nos encontramos ahora: si rechazas las nuevas medidas, no te va a pasar nada.

Esto es una gran noticia para las millones de personas que la utilizan a diario y que ahora podrán negarse a dar acceso a Facebook sobre sus datos personales, de contactos o sobre las conversaciones que se mantienen en WhatsApp.

Aunque la app asegura que la mayoría de los usuarios de la aplicación ya aceptaron la nueva privacidad, aclara que para aquellos que no dieron su aceptación el aviso seguirá apareciendo cuando se realice un nuevo inicio de sesión en la cuenta o cuando el usuario necesite establecer comunicación con una empresa.

"La mayoría de los usuarios que vieron la actualización la aceptaron. Para aquellos que aún no lo hayan hecho, seguiremos mostrando una notificación en WhatsApp en la que ofrecemos más información al respecto y les recordamos que la revisen y acepten. En este momento, no planeamos hacer que estos recordatorios sean persistentes ni limitar la funcionalidad de la aplicación".

Pero esto es un precio más asequible que la alternativa que Facebook e Instagram están planteando para los usuarios de iPhone. Ambas aplicaciones han amenazado sutilmente a los usuarios, que rechazan el seguimiento publicitario, de cargarles con un pago por el uso de sus redes sociales.

La guerra por la privacidad

La privacidad y Facebook tienen una polémica relación que estalló con el el escándalo de Cambridge Analytica. Después fueron descubriéndose desde filtraciones de contraseñas a la constatación de que la empresa guarda literalmente los gustos de cada usuario.

El seguimiento publicitario es una de las cuestiones más candentes del mundo tecnológico en estos momentos. Durante años, compañías de todo tipo han espiado a sus usuarios en su consumo digital más allá del uso que estos hicieron de la app de dichas compañías.

Era muy frecuente que si visitabas Facebook y luego seguías mirando cosas por Internet, la red sabía perfectamente qué estabas viendo. Al limitar el acceso a esta información, que es lo que ha hecho Apple en su nuevo sistema operativo o Microsoft con su navegador Edge, el negocio publicitario está siendo muy afectado

Esto ha provocado una guerra campal entre los gigantes Apple y Facebook. Pero ¿Quién pagará el pato? Pues al parecer los usuarios. Tendrán que comprometerse con Facebook a ceder sus datos, para vender publicidad dirigida, a cambio de seguir utilizando los servicios de la red de forma gratuita.

Desde hace varias semanas Facebook e Instagram han comenzado a enviar una notificación a sus usuarios solicitando no desactivar el rastreo de su actividad en servicios de terceros con fines publicitarios, a cambio de mantener los servicios gratuitos.

Apple lanzó hace varias semanas la nueva versión de su sistema operativo con una nueva política de privacidad que exige a las aplicaciones pedir el permiso explícito del usuario para rastrearlo con fines comerciales.

En reacción a esto, Facebook publicó un comunicado con su propia versión y ampliando el contexto sobre el rastreo publicitario a los usuarios tanto de esa red como de Instagram.

Por otra parte, antes de que los usuarios puedan aceptar las restricciones que permite iOS 14.5, Instagram pasa a reclamar a los usuarios que no desactiven esta función publicitaria con el fin de "mantener Instagram gratuito".

Además, la compañía ha empezado a divulgar más detalles para explicar su sistema de personalización de anuncios, aclarando que utiliza los datos de rastreo de la actividad del usuario para proporcionar anuncios personalizados y que limita el uso de la actividad de otros servicios si el usuario elige desactivarlo en los ajustes.

La notificación de Facebook e Instagram informa también que estos cambios se deben a las actualizaciones de privacidad introducidas por Apple en su sistema operativo, y que los anuncios personalizados ayudan a los negocios pequeños.