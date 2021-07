Plataformas digitales El auge de las plataformas de 'streaming' que busca la atención del consumidor

Por Daniel Alessandria



La pandemia ha afectado a la industria del entretenimiento de muchas formas. Si bien los espectáculos en vivo y los que requieren la característica presencia se vieron negativamente afectados, las plataformas de streaming, así como las de comunicación por internet, crecieron notablemente.

¿Qué es el streaming?

Con la transmisión por Internet, se puede ver videos, escuchar música y ver eventos en vivo desde su PC, computadora portátil, teléfono inteligente, tableta o televisor inteligente utilizando su conexión a Internet. La tecnología de transmisión abre la puerta a nuevas fuentes y al mundo del entretenimiento.

Streaming es la distribución digital de contenido multimedia a través de una red informática para que los usuarios puedan descargar y utilizar el producto al mismo tiempo. El término transmisión se refiere a un flujo continuo que generalmente circula para transmisión de audio o video sin interrupción.

Esto contrasta con el mecanismo de descarga de archivos, que obliga al usuario a descargar el archivo por completo para acceder al contenido. La transmisión requiere una conexión con al menos el mismo ancho de banda que la velocidad en baudios del servicio. Se trata de una transmisión en tiempo real de contenido a través de Internet cuando ocurre un evento, como un concierto o la señal de un canal de televisión.

La batalla por el contenido original

La batalla por el contenido original continúa y las líneas del frente aún están claras. Los principales medios de comunicación, que tradicionalmente han dominado la industria audiovisual de América del Norte, están buscando cosas nuevas en todo el mundo para películas y series.

Las plataformas de transmisión no solo afectan a la industria, sino también a los hábitos de consumo de los espectadores. Y esto último es realmente importante.

Este es un caso claro de Amazon Prime Video, dos partes por debajo del presupuesto, ya que invertieron un total de $ 5 mil millones en contenido original en 2017. Como se informó a principios de 2018, planeaban gastar otros $ 500 millones para llegar al número cinco.

Este no es un nivel financiero, pero es un importante paso adelante y al menos una posición. Pero cuando se trata de streaming, ambos son internacionales, pero hay que tener en cuenta que son muy potentes. Sobre todo, recordar que, en estos tiempos, las cosas pueden cambiar drásticamente de un año a otro.

Esto determina la cantidad y calidad del contenido original. Este es el campo de batalla más importante en esta apasionante batalla para controlar los dispositivos audiovisuales modernos.

Pero no todo es fácil para Netflix. Los competidores se están volviendo más fuertes y no necesariamente firmas tradicionales. Hay personas que lo protegen por su cuenta. Este es un claro ejemplo de Amazon Prime Video, ligeramente por debajo del presupuesto, con una inversión total de $ 5 mil millones en contenido original en 2017.

El auge de las plataformas

Netflix: Según reportó Forbes el 22 de abril, Netflix sumó 15.8 millones de usuarios entre enero y marzo de 2020. De acuerdo con el detalle del reporte, 40% corresponde a suscriptores estadounidenses.

Amazon Prime: En enero de 2020, Variety publicó que llegó a 150 millones de suscriptores, tomando el segundo lugar en la guerra del streaming. La plataforma del imperio amasado por Jeff Bezos además tiene usuarios a través de la suscripción Prime de Amazon (que no es lo mismo que Amazon Prime Video).

HBO GO (HBO Max): De acuerdo con los reportes de The Verge, de los 150 millones de suscriptores de HBO GO, 35 millones corresponden a Estados Unidos.

Disney Plus: Lanzada en noviembre de 2019 en Canadá y Estados Unidos, para entonces la plataforma contaba con 54.5 millones de usuarios.

Apple TV: Sin contar con cifras oficiales informadas por la compañía, una agencia estadounidense realizó un estudio que cifra en 33 millones de usuarios, pero según detalla Variety, la mayoría no paga por el servicio.