Australia demanda a Facebook por violar la ley de privacidad del país

La demanda, presentada por la Comisión Australiana de Información ante el Tribunal Federal Australiano, señala que la multinacional tecnológica vulneró la Ley de Privacidad al permitir la divulgación de información privada de miles de usuarios, un supuesto delito que se expuso a raíz del escándalo de Cambridge Analytica.

"La información fue expuesta con el riesgo de ser revelada a Cambridge Analytica y a otras partes, y utilizada con fines de elaboración de perfiles políticos (de los votantes)", dijo en un comunicado la comisionada de Información y Privacidad de Australia, Angelene Falk.

En la demanda se argumenta que el diseño de la plataforma de Facebook impide que los usuarios elijan o controlen la forma en que se xpone o divulga su información personal, incluyendo datos sensibles.

La Comisión cree que potencialmente los datos de más de 311.127 usuarios australianos pudieron ser filtrados en este escándalo que afecta a unos 86 millones de usuarios de Facebook en todo el mundo.

Los datos fueron recogidos de manera directa e indirectamente a través de la aplicación "This is your digital life".

"La mayoría de estos usuarios no instaló la aplicación y su información personal fue divulgada a través de sus amigos", indicó el comunicado de la Comisión, que recalca que Facebook no adoptó los pasos razonables para proteger a sus usuarios.

La pena civil máxima que puede imponer el tribunal es de hasta 1,7 millones AUD (1,1 millones USD o 975.420 EUR) por cada delito serio o repetido.

El escándalo de Cambridge Analytica se destapó en 2018 cuando se conoció que esta empresa utilizó datos de Facebook para elaborar perfiles psicológicos de votantes que supuestamente vendieron a la campaña del ahora presidente de EE.UU., Donald Trump, durante las elecciones de 2016, entre otros.

En 2018, la red estadounidense Facebook fue multada en el Reino Unido con 500.000 libras (565.000 euros) por permitir una "violación" de las leyes sobre protección de datos personales en relación con el escándalo de Cambridge Analytical.

Estados Unidos también impuso en 2019 una multa de unos 1,6 millones de dólares a Facebook por irregularidades en el sistema de privacidad de la compañía y una filtración de datos de más de 440.000 usuarios.