Por Ana Carolina Barsallo (Periodista digital)



Mediante su cuenta de Instagram, Adam Mosseri el jefe de la aplicación de fotos anunció que la empresa, ahora Meta, planea a futuro incluir 3 feed's distintos con tal que el usuario tenga el control completo sobre la app.

Desde que la famosa aplicación fue creada en 2010 se ha transformado, adaptándose a las necesidades tecnológicas que las personas necesitan, las actualizaciones fueron en crecimiento cuando Mark Zuckerberg, el creador de Facebook ahora llamado META, decidió comprarla por 1.000 millones a Kevin Systrom y Mike Krieger, sus creadores. Desde entonces, la empresa ha cambiado de logos, amplió el tiempo para los videos y agregó los Reel's y IGTV para competir con aplicaciones como Tik Tok y YouTube.

Sumándose a los grande cambios que ha tenido Instagram, Mosseri anunció la tarde del miércoles 5 de enero que la compañía tiene en mente agregar 3 feed's distintos, con tal que el usuario tenga el control sobre la app, su experiencia y lo que quiere ver. En el video de 30 segundos mostró una gráfica de cómo quedaría la actualización que está dividida en 3 partes, Home, Favorites y Following.

Según explica en el video, 'Home' será una sección donde podremos ver publicaciones de personas que no seguimos pero que se adaptarán a lo que normalmente consumimos en la aplicación, le sigue 'Following' que es donde los usuarios podrán ver contenido organizado cronológicamente de las personas que seguimos. Por último se encuentra 'Favorites', un feed donde estarán las publicaciones de las personas que le colocamos una 'estrellita' y convirtiéndose en una sección totalmente personalizada por el usuario. De esta forma, el usuario decidirá en qué perfil quiere navegar, teniendo más de una opción al estar en la aplicación.

El video que ya acumula 2,2 mil millones de vistas, aseguró que esta renovación se dará en la primera mitad del 2022, además de agregar la frase 'More to come' donde insinúa que otras cosas están por venir en la aplicación.

Aunque la novedad ha sido bien recibida por muchos internautas, hay personas en las que esto despertó dudas, ya que no se especificó como afectará la actualización a las cuentas de empresas.