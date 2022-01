Por Ana Carolina Barsallo (Periodista digital)



Dos meses después de haber lanzado el primer satélite de prueba 6G en el mundo, China consiguió tener en tiempo real una velocidad 10 a 20 veces más rápida que la 5G. Algunos países alertaron que estos equipos de transmisión podrían ser un método espía del magnate asiático.

China se adelantó al resto del mundo, y en enero de este 2022 logró establecer el nuevo estándar mundial de telefonía móvil 6G. Las pruebas se dieron en el laboratorio Purple Mountain y estaban respaldadas por el gobierno chino, la Universidad de Fudan de Shanghai y China Mobile, la compañía telefónica más grande del planeta. Lograron tener una transmisión sostenida de 206.25 gigabits por segundo en tiempo real, lo que es de 10 a 20 veces más rápida que la red 5G con la que algunos cuentan, y su objetivo es lograr 1,000 gigabits por segundo.

Ante esto, si Estados Unidos o algún país de Europa no superan su avance tecnológico, no tendrán de otra que apegarse a seguir y seguir a China siendo el líder. El diario de Hong Kong South China Morning Post alegó, que las compañías chinas han registrado el 30% de las más de 38,000 patentes mundiales sobre la nueva tecnología 6G, colocando al país asiático en primer lugar. Si el resto de los países de occidente no quieren esto, tendrán que demostrar que pueden ser superior tecnológicamente y ofrecer una nueva patente. Sin embargo, este dilema no es nuevo para los países poderosos, pues con la tecnología 5G China lidera la implementación mundial con la red más grande del planeta, siendo 260 millones de conexiones que cubren todas las ciudades y pueblos del país.

Para países como Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido, entre otros, influenciados por agencias de inteligencia norteamericanas, argumentan que estos equipos de transmisión chinos pueden tener 'un gato encerrado', puesto que puede servirles como método de espionaje, aunque de esto no hayan pruebas. A diferencia de muchos, Francia y Alemania no prohibieron los proveedores chinos en su red 5G, únicamente Alemania advirtió a las compañías de telecomunicaciones que tuvieran varios proveedores.

Actualmente, China es la única potencia que está experimentando con esta tecnología y esperan que el sistema operativo esté listo para el 2023.