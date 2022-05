Al parecer, Musk cree que el gobierno ruso quiere capturarlo o en el peor de los casos, matarlo, y ha utilizado su cuenta de twitter para dejar constancia de la amenaza que recibió que respalda su teoría.

"Si muero en circunstancias misteriosas, ha sido bueno conocerte", twitteo el multimillonario.

Pero, ¿qué provocó la respuesta de Musk? Un tipo llamado Dmitry Rogozin , jefe de la Agencia Espacial de Rusia, envió un comunicado a los medios rusos acusando a Elon de ayudar a Ucrania en la brutal guerra de Rusia contra el país.

Rogozin acusó a Elon de estar "involucrado en el suministro de equipos de comunicación militar a las fuerzas fascistas en Ucrania".

Y le lanzó una advertencia velada y directa... "Y por esto, Elon, serás responsable como un adulto, sin importar cuánto te hagas el tonto".

