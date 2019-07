Facebook, WhatsApp e Instagram sufren caídas en varias partes del mundo

"Somos conscientes de que hay personas que están experimentando problemas al intentar subir imágenes, videos y otros archivos a nuestras aplicaciones. Estamos trabajando para volver a la normalidad tan pronto como sea posible", apuntó la firma que dirige Mark Zuckerberg.

De acuerdo con el portal DownDetector, especializado en el rastreo de este tipo de problemas, las caídas del servicio de Facebook se concentran en Europa Occidental (especialmente en Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido), EE.UU., México y Filipinas.

Los problemas con WhatsApp también afectan la misma región europea, pero su segundo foco no se encuentra en Norteamérica (en EE.UU. WhatsApp tiene pocos usuarios), sino que se concentra en Suramérica, especialmente en Venezuela, Brasil, Perú, Chile y Argentina.

En el caso de Instagram, el problema vuelve a centrarse en Europa Occidental y EE.UU.

Mientras que los usuarios de Messenger están sufriendo caídas del servicio en Europa Occidental y Oriental (especialmente en Polonia).

Aunque las fallas del servicio a nivel global en las redes sociales son algo relativamente habitual, no es tan común que el servicio se interrumpa en tantas a la vez, y siempre causa revuelo entre los internautas, que normalmente acuden a las plataformas no afectadas (en este caso, Twitter) para expresar su insatisfacción.

El problema más común de los usuarios según sus comentarios es la imposibilidad o dificultad de cargar y descargar imágenes, y algunos también indicaron que estaban teniendo problemas con las retransmisiones de video en directo a través de Facebook Live.

"Puedo ver algunas, pero no todas las imágenes y memes de los mensajes compartidos por otros usuarios. No puedo colgar ninguna fotografía o meme. Creí que era mi ordenador que estaba haciendo cosas raras, pero ya veo que no", indicó uno de los usuarios.