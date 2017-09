"Ofrecemos amistad a través de las estrellas. No estás solo", fue el mensaje de 56 caracteres desvelado en la ceremonia de conmemoración por el actor William Shatner, conocido por su interpretación del comandante Kirk en la saga Star Trek.

El texto fue seleccionado a través de una votación en la que participaron 30,000 personas que pudieron elegir entre los diez mensajes finalistas seleccionados por un comité de la agencia aeroespacial.

El proyecto se puso en marcha el 20 de agosto de 1977 con el lanzamiento de la sonda Voyager 2 desde la base de Cabo Cañaveral, pero no se consideró en plena operatividad hasta el lanzamiento de la Voyager 1, que tuvo lugar dieciséis días después.

In 1977, we launched twin @NASAVoyager spacecrafts. These remote ambassadors still send messages back 40 yrs later: https://t.co/km2EhETlOYpic.twitter.com/DqRC2loDFz