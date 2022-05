New York retira el último teléfono público que sobrevivía en la ciudad

Con el avance de la tecnología, Los teléfonos de monedas fueron desapareciendo progresivamente del ambiente citadino de la Gran Manzana, aunque hasta hace poco algunos todavía resistían, especialmente en la novena avenida.

Pues bien, este lunes en horas de la mañana oficialmente se retiró de la ciudad la última cabina de teléfono público.

Los funcionarios retiraron la joya histórica, ubicada en 7th Ave. y 50th St. en Midtown Manhattan, y fue realmente la última de su tipo.

Saying goodbye to The city’s last public pay phone booth 50th and 7th. Times square @1010WINSpic.twitter.com/n5YgfkITHx