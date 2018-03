La propuesta fue recibida Unicode Consortium, encargados de aprobar o rechazar los caracteres que serán posteriormente utilizados por las diversas plataformas tecnológicas.

Entre los emojis que se presentaron se encuentran personas en sillas de rueda, perros guías, prótesis y ayudas auditivas.

Según Apple, la actual selección de emojis "ofrece una amplia gama de representaciones de personas, actividades y objetos significativos para el público en general, pero muy pocos hablan de las experiencias de vida de las personas con discapacidades", por lo que consideran que introducir estos nuevos caracteres ayudará a fomentar una cultura más diversa.

La propuesta aún debe ser aceptada por el consorcio, que se reúne el próximo mes de abril. De ser aceptada, los caracteres podrían estar disponibles en múltiples plataformas, no solo Apple, a partir del 2019.

🆕 📲 New: Apple has submitted a proposal to Unicode for accessibility emojis including people in wheelchairs, service dogs, and prosthetic limbs. If approved, they'll be on phones next year https://t.co/ic87QRkDpjpic.twitter.com/d7NISQR0me