El lanzamiento en la base aérea de Vandenberg en California ocurrió a las 05H37 locales (12H37 GMT). Siete minutos más tarde, la primera etapa del Falcon 9 activó sus motores y efectuó un aterrizaje vertical controlado.

"Un aterrizaje exitoso en la primera etapa", dijo el comentarista de SpaceX en una transmisión en vivo del lanzamiento desde el sitio de internet de la empresa de Elon Musk, mientras la operación era aplaudida en la base de control en Hawthorne, California.

Successful deployment of 10 @IridiumComm NEXT satellites to low-Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/w6pzeefmzO