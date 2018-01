SpaceX realiza el primer 'lanzamiento estático' de su cohete Falcon Heavy

Conocido como el "cohete mas poderoso del mundo", el Falcon Heavy está diseñado para poder transportar algún día tripulación y material a destinos del espacio profundo como la Luna o Marte.

"El mantenimiento de la propulsión del Falcon Heavy esta mañana fue bueno. Generó bastantes nubes de vapor", escribió el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, en Twitter.

"Lo lanzaremos en una semana más o menos", anunció.

El Falcon Heavy consiste, básicamente, en tres cohetes Falcon 9 de la compañía californiana ensamblados juntos, con 27 motores Merlin en vez de nueve. Este miércoles, por primera vez, SpaceX encendió los 27 motores al mismo tiempo.

"Primer encendido estático del Falcon Heavy completado - ¡estamos un paso más cerca de la prueba de vuelo!", escribió SpaceX en Twitter.

La fecha de lanzamiento aun no ha sido revelada.

First static fire test of Falcon Heavy complete—one step closer to first test flight! pic.twitter.com/EZF4JOT8e4