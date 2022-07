Fue la propia compañía quien hizo pública la nueva característica de la red social, que ya está disponible para todos los usuarios de Android, iOS, y la versión web de Twitter.

La nueva función permite a los usuarios optar por desvincularse de una mención en un tuit, del cual no desea participar. De esta manera, no recibirá ninguna mención o respuesta de un hilo o discusión.

Hasta la fecha, no era posible desvincularse del feed de Twitter. Algo bastante molesto teniendo en cuenta la volatilidad del usuario. Entonces, de repente, el usuario se encuentra en medio de una conversación en la que no desea estar y se reciben todas las notificaciones y respuestas. Twitter permitía silenciar los hilos, pero no desligarte de ellos, al menos hasta ahora.

Esta característica ha estado en desarrollo durante más de un año. De hecho, no fue hasta principios de este año que se pudo ver la primera evidencia de ello. Por lo demás, parece ser una de las medidas de la empresa para evitar el acoso en su plataforma. Después de todo, Twitter está bastante apegado a esto último, por lo que es importante dar a sus usuarios una “alternativa de escape”.

“A veces quieres verte fuera. Toma el control de tus menciones y abandona una conversación con Unmentioning, que ahora se está extendiendo a todo el mundo en todos los dispositivos”, se puede leer en una publicación oficial de Twitter.

Tal y como ha confirmado Twitter, esta funcionalidad ya está disponible en todos los dispositivos compatibles con la aplicación. Asimismo, en la versión web de la red social también se puede usar.

Su uso parece bastante sencillo. Si se desea salir de una conversación que no es de gusto personal en la que seestá atrapado, puede usar la función Unmentioning siguiendo este proceso:

Sometimes you want to see yourself out. Take control of your mentions and leave a conversation with Unmentioning, now rolling out to everyone on all devices. pic.twitter.com/Be8BlotElX