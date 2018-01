Este prototipo de moto eléctrica exhibió durante una demostración su capacidad para mantenerse en pie mientras uno de sus diseñadores, Kinji Asamura, trataba de hacerlo caer.

"La motocicleta es del pasado, el 'Motoroid' es el futuro", aseguró a la AFP el portavoz de Yamaha, John Boreland, durante la mayor muestra tecnológica del mundo.

"El objetivo es ver qué lecciones podemos aprender para conectar más eficazmente la máquina al ser humano", subrayó.

Yamaha no ha probado todavía su prototipo con un piloto de carne y hueso. Por ahora ha hecho pruebas con un robot capaz de conducir una moto a más de 200 km/h.

Pero las conclusiones sacadas permiten establecer que "los seres humanos reaccionan mucho más rápido", destacó el portavoz del constructor nipón.

"Motoroid" también vela por la seguridad de su piloto. Unas pequeñas aletas instaladas en la parte trasera del asiento protegen su pelvis cuando aumenta la velocidad, para que se asegure de estar en buena posición y se sienta confiado a nivel psicológico, explicó Boreland.

"En algún momento, todo se mezclará y serás parte de la moto y la moto tomará las decisiones por ti", afirmó.

Yamaha is at @CES 2018 this week featuring the U.S. debut of MOTOROiD and MOTOBOT Ver 2. #CES2018#CES#LasVegas#yamaha#TechTuesdaypic.twitter.com/QNRTetmQqC