‘5G ayuda a propagar la COVID-19’… y otros mitos sobre la futurista red

Entre las dudas que el experto respondió: ¿Es seguro para humanos y animales? ¿Solo serán las operadoras y grandes empresas las beneficiarias del desarrollo e implementación de esta tecnología?

Detalló que para este 2020, se pronostica la venta de 140 millones de dispositivos en Latinoamérica, de los cuales 11 millones corresponderán a dispositivos 5G, una cifra aún pequeña.

Por otra parte, Rojas también aclaró que, en la región latinoamericana, la implementación de 5G será un proceso que todavía tomará entre cuatro y seis años.

La red 5G tiene muchas áreas de desarrollo y tres importantes vertientes, aunque se tiende a pensar como una sola, aclaró Rojas.

Vertientes

Las vertientes según define son: banda ancha móvil mejorada (eMBB), comunicaciones ultra confiables de baja latencia (URLLC) y comunicaciones tipo máquina masivas (mMTC).

Explica que la primera de ellas será la evolución de lo que ya existe con 4G, la segunda se refiere a dispositivos como los automóviles autónomos que necesitan conectarse a alta velocidad y, por último, se encuentran los equipos del Internet de las Cosas (IoT), los cuales no necesitan transportar gran cantidad de gigabytes de datos.

5G es romper el paradigma y conectar miles de dispositivos, pero no todos con las mismas configuraciones”, dijo Rojas durante el evento con la prensa panameña.

También contestó otras interrogantes que han surgido como, por ejemplo:

¿Dejará de funcionar mi teléfono luego de la implementación de 5G?

Falso. La migración a 5G tardará entre cuatro y cinco años. Rojas afirmó que, inclusive con 4G se está lejos aún de cerrar la curva. Todo el hardware de 4G seguirá funcionando por algunos años más; no habrá obsolescencia en el corto plazo.

¿La salud de personas o animales estará en riesgo a causa del 5G?

Falso. Ya se utilizan cierto tipo de bandas de frecuencia, por ejemplo, 850 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz que son las autopistas que existen en el aire para la propagación y eso no tiene afectación humana.

Además, explicó que existen ciertos test que utilizan los fabricantes de smartphones, conocidos como Specific Absorption Rate (Tasa de absorción específica), los cuales miden la cantidad de energía de radiofrecuencia que el cuerpo humano absorbe al utilizar un teléfono móvil.

En la actualidad, todos los equipos que incluyen radiofrecuencias tienen que pasar esas pruebas, que son aplicadas por diferentes organismos a nivel mundial. En el caso de los animales, 5G tampoco afectará su salud.

¿Se verá amenazada la seguridad con 5G?

Esa afirmación es un mito. Según Rojas no tiene que ver con que la red sea 5G, podría existir una vulnerabilidad en una red inalámbrica, bluetooth o cableada. Es decir, más que el tipo de red, lo que influye en la seguridad es el tipo de hardware.

Para ofrecer seguridad existen diferentes mecanismos que ya se están implementando, tanto por parte de los operadores, como en los dispositivos que se conectarán a 5G, los cuales de hecho encriptan mucho más la información.

¿5G ayuda a propagar COVID-19 por su alta frecuencia?

No hay relación científicamente comprobada que en ambientes de alta frecuencia se propague más el virus. De hecho, la frecuencia más alta de 5G no se va a utilizar en campo abierto, solo se van a utilizar las frecuencias que ya se usan hoy en día en 4G, entonces no favorecerá la propagación del virus.

¿5G consume mucha batería en los dispositivos?

Eso sí puede ser parcialmente cierto y dependerá del tipo de uso y de las aplicaciones de 5G.

Por ejemplo, si se utiliza un equipo que se conecta a alta velocidad, requerirá de bastante capacidad de batería. Por el contrario, si se conecta un dispositivo de Internet de las Cosas, este no lo hará a alta velocidad, por lo que su batería puede llegar a durar incluso 10 años.

¿Los beneficios de 5G serán solo para operadores y empresas?

No solo va a beneficiar a empresas y operadores, por ejemplo, con IoT masivo se podrá controlar mucho mejor lo que sucede en los cultivos y granjas. Es mucho más diverso de lo que se espera.

¿Qué hay de Panamá?

La supervisión de la operatividad de las redes 5G en el país será trabajo de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) y aunque apenas se están desarrollando las conversaciones con los representantes de las empresas de telecomunicaciones, se sabe que el país mantiene “las puertas abiertas”, para la implementación.

En la Resolución AN No. 15710-Telco de 4 de octubre de 2019, quedó identificada la banda de frecuencia de 142 7MHz a 1518 MHz, también conocida como Banda L para desplegar el servicio de telefonía móvil celular y de comunicaciones personales (PCS), definidos globalmente como Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT).

En total son 8 especificaciones que caracterizan a la red 5G:

Disponibilidad del 99.999%

100% de cobertura.

Reducción del 90% del consumo de la red.

Un aproximado de 10 años de duración de la batería en los dispositivos de baja potencia del Internet de las Cosas.

Hasta 100 dispositivos más, conectados por unidad de área (en comparación con las redes 4G LTE).

Una banda ancha hasta 1000 veces más rápida por unidad de área.

Latencia de 1 milisegundo.

Una tasa de datos de hasta 10GB por segundo. (10 a 100 veces mejor que las redes 4G y 4.5G).

El mundo se prepara

El avance de la 5G no está pasando desapercibido, hay compañías multinacionales que se preparan para aprovechar las posibilidades que va a ofrecer de manera masiva en aproximadamente 5 años, según las expectativas de los expertos.

Recientemente, en enero de 2020, representantes de seis empresas decidieron la creación de un foro que permitirá acelerar el desarrollo y aplicación de redes 5G y sus soluciones en todo el mundo, creando estándares de interoperabilidad de la nueva tecnología.

Lo han denominado el 5G Future Forum y está integrado por América Móvil, KT, Rogers, Telstra, Verizon y Vodafone.

El presidente y CEO de Verizon, declaró, en su momento que, los integrantes del Foro desarrollarán mercados públicos y privados para mejorar el acceso de desarrolladores y usuarios a la 5G, y compartirán las mejores prácticas globales en el despliegue de esta tecnología.

La pionera en el desarrollo de la red 5G es la compañía china Huawei.