¿Qué buscan los panameños en Google sobre el Mundial de Rusia?

Pero ver la Copa del Mundo no será nada fácil ya que entre Panamá y Rusia hay aproximadamente 12,156 Km. Esto quiere decir que los partidos no serán en los horarios habituales, sin embargo no será un impedimento para la fanaticada panameña.

Utilizarán más que nunca sus dispositivos para darle seguimiento a cada partido y ver a la gran selección panameña patear el balón y llenarse de orgullo al notar la bandera moviéndose en las gradas del estadio.

Según datos internos de Google, las búsquedas en Centroamérica y el Caribe relacionadas a la Copa del Mundo aumentaron +500% de 2010 a 2014.

Los aficionados están buscando temas variados como: ¿A qué hora es la inauguración del mundial?, ¿Fecha de los juegos de su selección? ¿Cómo se llama la mascota del mundial?, ¿Dónde ver los partidos del mundial?, ¿Quién es el goleador del mundial?. Este contenido que pueden encontrar las 24 horas online.

La eliminatoria mundialista estuvo cargada de emociones, y ni qué decir al cerrar este campeonato. Los panameños siempre están apoyando a su selección, y así lo muestra el gráfico de Google, en donde se ve que el interés de los aficionados crece hasta seis veces más.

En septiembre y octubre, en las fechas de los partidos clave para la clasificación, se observaron picos sin precedentes en las búsquedas sobre Panamá y la selección.

Cada mundial es muy diferente: mientras que en la Copa del Mundo Brasil 2014, Panamá fue eliminado; en Rusia 2018, Panamá hará historia al ver el sueño cumplido.