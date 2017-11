Bill Gates invierte $50 millones en la lucha contra el Alzheimer

"Creo que podemos cambiar el destino del Alzheimer. Por eso voy a invertir en el Dementia Discovery Fund", indicó Gates en un mensaje escrito en su cuenta oficial de Twitter, en el que incluyó un enlace a un artículo publicado hoy en su blog personal, Gatesnotes, donde entrega más detalles sobre su decisión.

Bajo el título "¿Por qué me estoy metiendo de lleno en el Alzheimer?", el multimillonario afirma que el hecho de que en estos momentos el ser humano viva "más tiempo que nunca antes" debería ser algo "maravilloso", pero se pregunta qué pasa cuando no es así.

I believe that we can alter the course of Alzheimer’s. That’s why I’m investing in the Dementia Discovery Fund. https://t.co/7fcixpeJd5