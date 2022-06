Boxeador sufre una hemorragia cerebral en plena pelea y termina falleciendo a causa de los golpes

Boxing South Africa confirmó la terrible noticia el miércoles por la mañana, diciendo que Buthelezi falleció el martes por la noche en un hospital de Durban.

Buthelezi de 24 años, había sido hospitalizado inicialmente el domingo luego de una escena aterradora en un torneo de boxeo en Greyville, Durban.

Buthelezi había transitado muy bien la pelea hasta el décimo asalto cuando se lanzó al ataque intentando conectar una ráfaga de golpes a su oponente quien se tropezó y se enredó entre las cuerdas.

En ese momento, el árbitro intervino para que Siphesihle Mntungwa se reincorpora, pero Buthelezi se desorientó y comenzó a boxear de espalda a su oponente, lanzando golpes al aire. El árbitro al darse cuenta de lo que hacía Buthelezi rápidamente paró la pelea y llamó a las asistencias médicas porque notó que no se encontraba bien.

Very scary in South Africa please 🙏🏼 for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB