Investigadores dicen haber encontrado el pie de dinosaurio más grande

Encontrados bajo una pila de huesos de la cola, los huesos forman un pie de cerca de un metro de largo que sería de un braquiosaurio, un herbívoro del grupo de los saurópodos, según datos publicados en la revista PeerJ.

Es "un pie excepcionalmente grande, más grande que los elementos de los otros huesos de pies de saurópodos conocidos", afirmó a la AFP Anthony Maltese, del Rocky Mountain Dinosaur Resource Center de Woodland Park, en el estado de Colorado, oeste de Estados Unidos.

"A menudo me preguntan cuál es el más grande, el más largo, u otro superlativo que concierne a los dinosaurios, que haya existido jamás, y en este caso, ahora puedo dar una respuesta", continuó.

Para tener una idea de la talla del animal que dejó su rastro por el suelo de Wyoming, su fémur medía 2,07 metros. Aunque no se trata del dinosaurio más grande, según los científicos.

