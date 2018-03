Lanzamiento del telescopio espacial James Webb se posterga hasta 2020

El equipo, muy esperado por la comunidad científica, está "actualmente pasando por fases finales de integración y pruebas que requerirán más tiempo para asegurar una misión exitosa", explicó la NASA en un comunicado. El lanzamiento ya se había pospuesto antes para 2019.

"Una vez que se determine una nueva fecha precisa de lanzamiento, la NASA proporcionará una estimación de costos que podría superar los 8,000 millones de dólares inicialmente previstos", dijo la agencia, sin dar más detalles sobre el posible costo final del proyecto.

Our @NASAWebb Space Telescope is currently undergoing final integration & test phases that will require more time to ensure a successful mission. Webb's previously revised 2019 launch window is now targeted for approximately May 2020. Details: https://t.co/q0z7nK7oE9pic.twitter.com/wYrsSK58rb