Los dos primeros sismos fueron reportados el 25 de agosto con una magnitud de 4.2 y 4.1, divulgó la agencia espacial estadounidense. El más reciente y largo tuvo una intensidad de 4.2.

El InSight llegó a Marte en el 2018 con el propósito de estudiar las ondas sísmica para aprender más sobre su interior y ampliar la comprensión científica sobre cómo se forman los planetas.

Se trata de la primera vez que se puede observar y cartografiar el interior de otro planeta más allá de laTierra. Esta extraordinaria hazaña se consiguió monotireando los sismos marcianos conocidos como “ martemotos”.

Hasta ahora, el sismómetro de InSight, detectó 733 "martemotos" diferentes. Los investigadores analizaron 35 de ellos, para determinar el grosor de la corteza marciana, la profundidad del manto del planeta y, lo más importante, una confirmación de que el núcleo del helado planeta desértico está fundido.

Los hallazgos fueron compartidos en tres estudios, todos publicados recientemente en la revista Science.

I caught one of the biggest and most distant #marsquakes yet—about magnitude 4.2—this past Saturday. A great way to celebrate my 1,000th sol/day on Mars. All thanks to my team for working to keep my solar panels clear enough so I could keep going.More: https://t.co/WUd0QAHhys