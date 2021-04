NASA elige 'SpaceX' para su próxima misión lunar

"Hoy estoy muy emocionada, y todos estamos muy emocionados, de anunciar que hemos elegido a SpaceX para continuar el desarrollo de nuestro sistema de aterrizaje humano integrado", dijo Lisa Watson-Morgan, gerente de ese programa en la NASA.

.@NASA has selected @SpaceX to continue the development of its Human Landing System for the #Artemis program.The Human Landing System will take astronauts from lunar orbit to the lunar surface and back. Read the full announcement: https://t.co/tkojemwUUrpic.twitter.com/bvOX6DQsXA