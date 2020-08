Nube embudo, así se generó el fenómeno atmosférico que captó la atención de los panameños

“El fenómeno que se apreció en Panamá Este es una nube cónica (nube embudo) que se formó producto de los vientos que se registran en país. Expertos de Etesa descartaron que se trate de una tromba marina o gustnado, ya que no se dio por tierra, ni mar”, fue la aclaración sobre el evento, que realizó en su momento el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Carlos Rumbo Pérez.

La nube embudo se forma en la base de los cumulonimbus o torre cúmulus, explicó a TVN-2.com, la analista meteorológica Pilar López de Hidrometeorología de Etesa.

Para la nube embudo, que fue vista el pasado 18 de agosto, se juntaron varios elementos como: la inestabilidad en la zona de convergencia intertropical, una alta humedad y la baja presión, según expone López.

¡Aclaración! El fenómenos que se apreció en Panamá Este es una nube cónica que se formó producto de los vientos que se registran en país. Expertos de @Etesatransmite descartan que se trate de una tromba marina o gustnado, ya que no se dio por tierra, ni mar @Sinaproc_Panamapic.twitter.com/1GI5jMTnyb — Carlos A. Rumbo Pérez (@CarlosRumbo11) August 18, 2020

¿Cómo se forma?

Las nubes embudos se forman con el encuentro de masas de aire cálidas de la superficie y los flujos fríos de las nubes. Estas masas de aire rotan y el torbellino, en forma de cono, baja de la base de la nube.

López señala que este tipo de fenómenos se dan en el día, “en horas de mayor radiación”, porque el calor es elemento importante para su formación.

La analista meteorológica aclaró que una nube embudo es la “génesis de una tromba marina”, pero que el caso de lo apreciado en Panamá Este, no lo fue al no desarrollarse lo suficiente y no tocar el mar.

Este fenómeno atmosférico puede alcanzar vientos entre 50 a 80 kilómetros por hora y durar varios minutos.

¿Se puede repetir?

López señala que los satélites les permiten ver solo el tope de las nubes y no la base de estas, que es donde se forman estos fenómenos, por lo que no pueden pronosticarlos.

La especialista también explica que, además de las condiciones mencionadas, una nube embudo necesitaría una situación que funcione como “gatillo” para que ocurra.

Confiesa que estos fenómenos atmosféricos se dan mucho en el mar, y que, en lo personal, ha visto nubes embudo en varias ocasiones. Recomienda a la población que no tenga miedo, pero si precaución al identificarlas.