El Perseverance capta el sonido del vuelo del helicóptero Ingenuity en Marte

La agencia espacial estadounidense divulgó el viernes nuevas imágenes grabadas por el robot explorador mientras el pequeño helicóptero realizaba su cuarto vuelo el 30 de abril, esa vez acompañado de un registro de audio.

El video de casi tres minutos de duración comienza con el ruido del viento que sopla a través del cráter Jezero, donde Perseverance aterrizó en febrero en una misión para buscar signos de vida microbiana antigua.

Luego, el aparato volador de dimensiones similares a un dron despega y se pueden escuchar sus hélices susurrando mientras giran a casi 2.400 rpm a medida que sucede el desplazamiento de 262 metros.

Los ingenieros de la misión no estaban seguros de que conseguirían captar el sonido del vuelo, dado que Perseverance se hallaba estacionado a 80 metros del lugar de despegue y aterrizaje de Ingenuity.

La atmósfera marciana tiene aproximadamente un 1% de la densidad de la de nuestro planeta, lo que hace que todo sea mucho más silencioso que en la Tierra.

"Es una muy buena sorpresa", dijo David Mimoun, profesor de ciencia planetaria en el Instituto Superior de Aeronáutica y del Espacio (ISAE-SUPAERO) en Toulouse, Francia, y director científico del micrófono SuperCam Mars.

"Habíamos realizado pruebas y simulaciones que nos indicaron que el micrófono apenas captaría los sonidos del helicóptero, ya que la atmósfera de Marte amortigua fuertemente la propagación del sonido", agregó.

La SuperCam es un sofisticado instrumento a bordo de Perseverance que hace descargas láser sobre las rocas desde la distancia para estudiar, junto con un dispositivo llamado espectrómetro, su composición química.

También consta de un micrófono para grabar los sonidos, lo que proporciona información adicional sobre las propiedades físicas de las rocas como su dureza.

De manera similar, explicó Mimoun, la nueva grabación del vuelo de Ingenuity "será una mina de oro para nuestra comprensión de la atmósfera marciana".

La NASA hizo que el audio, que fue grabado en mono, fuera más fácil de escuchar al aislar el ruido de las aspas del helicóptero a 84 hertz y luego reducir el audio a frecuencias menores de 80 y mayores de 90 hertz. Luego aumentó el volumen de la señal restante.

Soren Madsen, director de desarrollo del Perseverance en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, dijo que la grabación era un ejemplo de cómo los instrumentos de la misión pueden trabajar en conjunto para mejorar nuestra comprensión del planeta rojo.

En el video, a medida que el Ingenuity se aleja del rover y queda fuera del cuadro, el tono disminuye, y a medida que regresa, el tono aumenta.

Esto se conoce como efecto Doppler y aporta un elemento adicional de confirmación de la trayectoria de vuelo del helicóptero cuando está fuera del alcance visual.

