Por Ana Carolina Barsallo (Periodista digital)



En las mujeres, la menopausia indica el final del ciclo reproductivo, en los hombres la andropausia es una condición que tiene varios años en investigación, pero lo que si está claro es que al envejecer la testosterona disminuye.

Desde la década de 1930, los investigadores han intentado estudiar los efectos y causas de la menopausia en los hombres, denominada andropausia y aún no hay un diagnóstico útil, sin embargo, estudios indican que, al envejecer los niveles de testosterona se reducen regularmente, disminuyendo un 1% cada año luego de alcanzar los 30 años. Esto se da por la disminución de andrógenos, que ocurre naturalmente cuando los órganos que producen células sexuales inician su etapa de envejecimiento y poco a poco pierden su función, aunque esta afección solo afecta al 2,1% de los hombres, a diferencia de la menopausia que es parte del desarrollo femenino.

Los síntomas que causa la disminución de la testosterona no son tan graves como lo es la disminución hormonal para las mujeres, ya que surgen de forma más lenta y sutil. Expertos atribuyen el mal humor, acumulación de grasa en el abdomen y pecho, sudoración excesiva, pérdida de energía, además de una notable disminución en la frecuencia de erecciones matutinas y disfunción eréctil.

Médicos indican que esto no debe alarmar a toda la población masculina, pues los síntomas suelen aparecer en hombres mayores con enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad y presión arterial alta. Lo que sugiere que la disminución de la testosterona no es el único factor para padecer de los síntomas ya mencionados, no obstante, factores como falta de ejercicio, beber y fumar en exceso, privación del sueño pueden ocasionarlo.

Dado que este no es un diagnóstico claro, los hombres que estén padeciendo de alguno de estos síntomas deben acudir con los expertos que podrán evaluar la condición y recetar un tratamiento. Actualmente existe una terapia de testosterona, sin embargo, no es recomendado ya que puede desencadenar un cáncer de próstata o un bloqueo en el tracto urinario.

En el 2015 la FDA dictaminó que los suplementos de 'testosterona y vitaminas' que afirman ayudar con la menopausia no tiene los componentes recomendados, además de desarrollar cáncer de próstata y problemas cardiovasculares.