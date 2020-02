La Tierra captura temporalmente una 'mini Luna'

El satélite, de unos 1,9 a 3,5 metros aproximadamente de diámetro, fue observado la noche del 15 de febrero por los investigadores Kacper Wierzchos y Teddy Pruyne, del proyecto Catalina Sky Survey financiado por la NASA, en el estado de Arizona.

"GRAN NOTICIA. La Tierra tiene un nuevo objeto capturado temporalmente/posible mini Luna llamada 2020 CD3", que podría ser un asteroide tipo C [con una importante composición de carbón, por lo tanto muy oscuro], escribió Wierzchos en Twitter el miércoles.

El científico dijo que la información era "importante" porque "es solo el segundo asteroide conocido en orbitar la Tierra (después del 2006 RH120, que también fue descubierto por Catalina Sky Survey)".

Su ruta sugiere que entró a la orbita terrestre hace tres años, dijo.

El centro de planetas menores del Observatorio Astrofisico Smithsonian, que acumula información sobre los objetos menores del sistema solar, dijo que "ningún vínculo con un objeto artificial ha sido encontrado", implicando que se trataba por lo tanto seguramente de un asteroide capturado por la gravedad terrestre.

La dinámica orbital "indica que este objeto está temporalmente atado a la Tierra".

El nuevo vecino de la Tierra no está en una órbita estable alrededor del planeta y es poco probable que siga ahí por mucho tiempo.

"Se está alejando del sistema Tierra- Luna mientras hablamos" y debería salir en abril, explicó a la revista New Scientist Grigori Fedorets, investigador de la Queen's University de Belfast.

El único otro asteroide conocido en gravitar alrededor de la Tierra, 2006 RH120, orbitó el planeta desde septiembre de 2006 a junio de 2007.

