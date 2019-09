¿Tomas ranitidina? Gobierno de EEUU emite alerta contra este medicamento

“Algunos medicamentos con ranitidina, incluidos algunos productos comúnmente conocidos como el medicamento de marca Zantac, contienen niveles bajos de un probable carcinógeno humano. La FDA está evaluando actualmente si existe riesgo para los pacientes”, Afirmó la FDA en un comunicado.

De acuerdo a una publicación del diario Excelsior de México, “el laboratorio farmacéutico Novartis anunció que detuvo la distribución de todos los medicamentos que contienen ranitidina fabricada por Sandoz”.

FDA is alerting the public that some ranitidine medicines, including some products commonly known as the brand-name drug Zantac, contain low levels of a probable human carcinogen. The FDA is currently evaluating whether there is risk to patients. https://t.co/feHOoyfm8Cpic.twitter.com/ut5bFG9JeB