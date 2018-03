La salida número 209, desde que se puso en órbita la Estación, comenzó mucho más tarde de lo previsto (12H10 GMT) debido a un problema en las pruebas del traje de Feustel, pero tras varios ensayos los caminantes espaciales recibieron la luz verde.

RIGHT NOW: Two humans are working in the vacuum of space to complete today’s #spacewalk, which began at 9:33am ET. Watch them outside @Space_Station live: https://t.co/ZuxLDtzW9cpic.twitter.com/HoXPbFWZ8b