Dos astronautas de la ISS realizan caminata espacial

"Aquí vamos de nuevo para el episodio (2) de las nuevas caminatas espaciales para la instalación de paneles solares", tuiteó Thomas Pesquet, un francés de la Agencia Espacial Europea.

Él y su colega estadounidense Shane Kimbrough activaron las baterías internas de sus trajes a las 11H42 GMT y luego abrieron la escotilla para salir al espacio. Su misión incluye instalar seis paneles solares de nueva generación, conocidos como iROSA.

Los nuevos paneles, que aportarán energía para las operaciones cotidianas de la ISS y los proyectos científicos en curso, tienen una expectativa de duración de 15 años.

Una primera salida realizada por ambos el miércoles, tuvo problemas con los datos del traje de uno de los astronautas.

En total, se han realizado 240 salidas al espacio para la ISS, cuya misión ha sido instalar equipos, realizar tareas de mantenimiento y actualizar la estación.

Spacewalkers @Thom_Astro and @Astro_Kimbrough work 260 miles above the Pacific Ocean during an orbital sunrise. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CVpic.twitter.com/fkVgkMA3Ym