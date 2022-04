En un momento en que se multiplican las misiones de turismo espacial, la empresa se propone entrar en la competencia en 2024. Ya ha vendido más de 600 billetes.

Grandes ventanales de 1,5 metros de alto, confortables asientos acolchados, tonos violetas e iluminación tenue... El ambiente representado en las ilustraciones presentadas por la compañía contrasta con el de otras cápsulas espaciales, a menudo blancas y asépticas.

Otras características de esta nueva nave, bautizada como Neptuno: un bar, wifi para transmitir video en vivo y una vista espectacular incluso desde los baños.

El viaje, a un precio de 125.000 dólares por persona, está pensado para llevar ocho pasajeros (además del piloto) hasta 30 km de altitud.

