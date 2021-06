El informe sobre vida extraterrestre que debe llegar al Congreso de Estados Unidos

El mundo espera obtener una respuesta dentro de poco, cuando llegue al Congreso de Estados Unidos, un informe sobre los archivos secretos del gobierno sobre ovnis, tras años de avistamientos y videos que sugieren que, de hecho, existen fenómenos, hasta el momento imposibles de explicar.

Si bien mantienen abierta la teoría alienígena, los funcionarios del Pentágono dejan claro que su objetivo real está en si los ovnis, o los fenómenos aéreos no identificados (UAP, por su sigla en inglés) en lenguaje del ejército estadounidense, representan una amenaza real para la Tierra.

A medida que se acerca la fecha de la presentación, la expectativa respecto al informe va en aumento, a pesar de que solo se hará pública una versión del informe reducida, mientras que una más detallada permanecerá en secreto.

El noticiero de CBS "60 Minutes" entrevistó a pilotos de la Marina de Estados Unidos que dijeron haber visto naves que volaban más rápido y eran más ágiles que cualquier otra vista antes.

Drones, globos de fiesta

El año pasado, el Departamento de Defensa estadounidense publicó tres videos en blanco y negro grabados por pilotos de la Marina en los que parecen verse ovnis.

Los pilotos expresan asombro por lo que están viendo y no ofrecen ninguna explicación. Para el departamento, sin embargo, no se trata de extraterrestres, sino de equipos tecnológicos creados por rivales estadounidenses que eran desconocidos por los pilotos.

El año pasado, el Pentágono formó un grupo de trabajo "para detectar, analizar y catalogar las UAP que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos".

Pero el ejército no quiere revelar los resultados de sus investigaciones internas porque espera proteger sus propias actividades, así como su tecnología e inteligencia.

Eso deja muchos incidentes "sin explicación", al menos para el público.

Sin embargo, los funcionarios dijeron que muchos de los avistamientos de ovnis en realidad pueden ser objetos que abarrotan cada vez más el espacio aéreo como globos meteorológicos, globos metálicos de fiesta, drones aficionados y profesionales.

Además, afirman que hay muchas variables que afectan lo que los pilotos creen que están viendo: su propia velocidad, reflejos del sol, el clima y otras circunstancias. Un piloto que sobrevuela el océano podría pensar que un objeto se mueve a una velocidad extrema y, en realidad, se mueve tan lentamente como un automóvil.

"El Departamento de Defensa se toma muy en serio los informes de incursiones en nuestro espacio aéreo -por cualquier avión, identificado o no identificado- e investiga cada uno", dijo Sue Gough, portavoz de esta cartera.

"A medida que recopilamos datos adicionales, esperamos cerrar la brecha entre lo identificado y lo no identificado y evitar sorpresas estratégicas con respecto a la tecnología del adversario", dijo.

Luis Elizondo, quien trabajó en el Pentágono investigando ovnis, dijo en el programa de ABC News This Week recientemente que algunos de los objetos que han sido avistados "pueden superar a cualquier cosa que tengamos".

"Sabemos que lo que sea que haya en nuestros cielos es real. La pregunta es, ¿qué es?", dijo.

"La conclusión es que simplemente no lo sabemos".

No existen los OVNIS

Un informe oficial estadounidense concluyó que no hay evidencia de que existan los ovnis, pero reconoció que es difícil explicar los misteriosos fenómenos observados por pilotos militares, informaron medios hace varios días.

Las Fuerzas Armadas y la inteligencia no encontraron evidencias de que objetos voladores no identificados (OVNIS) avistados por pilotos militares fueran naves espaciales extraterrestres, señala ese informe, según el diario The New York Times y otros medios.

Pero el informe tampoco explica decenas de fenómenos e incidentes, algunos filmados por pilotos, de manera que no se puede descartar absolutamente la existencia de alienígenas.

El diario The New York Times, que cita altos funcionarios no identificados, dijo que el informe determina que la mayoría de unos 120 incidentes en los últimos 20 años nada tienen que ver con lo desconocido o con secretos militares estadounidenses o tecnología del gobierno.

En consecuencia el informe no explica, por ejemplo, qué vieron pilotos de la armada estadounidense cuando filmaron objetos viajando a velocidades casi hipersónicas, girando y despareciendo misteriosamente.

Seria preocupación

La cantidad de lo que el Pentágono califica de "Fenómenos Aéreos No identificados" (UAP) es un dato serio cuando adversarios de Estados Unidos, como Rusia o China, podrían estar usando tecnologías de vigilancia desconocidas y altamente avanzadas.

"Nos tomamos muy en serio todas las incursiones en nuestros espacios operativos", dijo el viernes el portavoz del Pentágono, John Kirby.

"Podrían tener que ver con preocupaciones de seguridad o seguridad nacional", dijo, refiriéndose a los reportes sobre UAP.

El informe, dijo el diario The Washington Post, "no ofrecerá conclusiones sólidas sobre qué objetos (...) podrían ser".

El interés por la posibilidad de vida extraterrestre altamente inteligente se atizó luego que el Pentágono divulgara el año pasado videos en los que pilotos expresaban su estupor ante objetos desconocidos que se movían velozmente.

A eso se sumaron comentarios de altos funcionarios con acceso a informes de inteligencia, entre ellos el expresidente Barack Obama, y un informe del programa de CBS 60 Minutes en el que los pilotos fueron interrogados sobre lo que habían visto.

"Lo cierto es (...) que hay filmaciones y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son", dijo Obama el 17 de mayo en un programa de televisión.

"Hay muchos avistamientos que se han hecho públicos", dijo en marzo a Fox News John Ratcliffe, director de inteligencia durante ocho meses en el mandato de Donald Trump.

"Hay veces que no tenemos buenas explicaciones para muchas cosas que se han visto", dijo.

Según los funcionarios familiarizados con el documento oficial consultados por el diario, el informe, elaborado por la Dirección de Servicios de Inteligencia (DNI), analiza más de 120 casos de apariciones de aeronaves misteriosas pero no menciona ninguna evidencia de que sean extraterrestres.

Sin embargo, no logra explicar ciertos movimientos de estos objetos, incluida su capacidad para acelerar o cambiar de dirección repentinamente o también de sumergirse, indica el reporte, que se espera que sea entregado al Congreso de Estados Unidos el próximo 25 de junio.

Una cosa es cierta: en la mayoría de los casos, no se trata de tecnología secreta estadounidense, dijeron los funcionarios.

Según el periódico neoyorquino, inteligencia teme que pueda ser, al menos en algunos casos, tecnología experimental de países rivales de Estados Unidos, como Rusia o China, la que, por ejemplo, probaría material supersónico.

Tras décadas de mutismo y confidencialidad en torno a estos inexplicables fenómenos que entraron en el imaginario colectivo bajo las siglas de OVNIS (objetos voladores no identificados), el año pasado el Congreso ordenó al Ejecutivo informar al público en general sobre las actividades de la unidad del Pentágono encargada de estudiarlos.